本欄曾經打趣地說，大學如果要新增學系，最有價值是增加教人如何衡量、判斷問題的學科。這年代太多人不懂得如何斟酌情理，眼睛只看到腳跟下的事，世界之亂，泰半是由此而生。

過去幾年，筆者不停提醒人們要培養正確的思考方法，但一邊說，一邊看着天下愈趨紛亂。心情大抵就像面對新冠肺炎疫情，你在所居的村子中一面叫人提防飛沫傳播，一面見到村民四處吐痰。疫患一天比一天嚴重，但人們偏偏不肯相信是跟吐痰的壞習慣有關，高聲跟你爭辯之餘，還要當面再吐一口。

何謂不懂斟酌情理？譬如你家的農田經常有野兔來偷吃，結果你決定飼養一條大蟒蛇，讓牠在田間巡邏。大抵你上午請來蛇君守護，由下午起兔患就從此絕迹。然而，大禍卻在後頭，說不定三數天內，你家的幾個孩子都會給大蛇吞沒。別以為在現實中不會有這樣的笨人，其實多着呢。

香港反對派即使對修訂後的《逃犯條例》有戒心，但那只是如野兔般的小患，去年卻為此而把獅山腳下弄得烽煙四起，中央與特區幾乎完全失去互信，這就猶如引入巨蟒去蹂躪家園，其愚不可及也。

如今面對新冠肺炎疫患，本地醫護界明明人手不足，卻因為中港矛盾而拒絕內地醫療團隊來援，任由過百個新確診者沒有病床安置，這不是因小失大的愚者所為嗎？

這年頭不獨香港人糊塗，世上的糊塗人還有不少。以美國為例，國民就算對政府和警隊不滿，慢慢按正常機制申訴便是，根本不值得在數十年一遇的大瘟疫期間，還大量結聚，在街頭抗議。經歷大規模示威之後，美國新冠肺炎的確診人數迭創新高。群眾當初想為一個無辜死者討回公道，到頭來把病毒傳開了，為此而死的人，卻不知凡幾。