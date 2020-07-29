新冠肺炎疫情持續惡化，一直以牛棚困貓方式防疫嘅特區廢柴政府，終於又宣布收緊抗疫措施，今日凌晨零時起，所有食肆全日禁止堂食，禁聚令由四人減至兩人，強制市民不論室內及室外嘅公眾地方都要戴口罩，做運動如跑步以及吸煙均無豁免，為期一周。

論者指港府防疫失敗累全民「埋單」，無論係打工仔、食肆及從業員均要陪葬，而專家亦批評港府高估自己嘅防疫能力，對疫情一直判斷錯誤，累市民飽受切膚之痛。老朽就認為港府無能，玩殘市民，生為港人，抗疫好似生逢亂世，無啖好食！

廢官只會誇誇其談，說政府的防疫策略奉行張弛有道，需同時考慮防疫、經濟環境以及市民的承受力，從中取得平衡，並強調不會貿貿然推行「禁足令」，因為禁足等同宵禁，會影響市民生活，是相當嚴厲的措施云云。

廢官一講張弛有道，上帝就笑了！邊個唔想「在家工作」，邊個主婦想去高危嘅街市買餸？禁咗堂食，一定要在烈日下開工嘅地盤工人，唔通真係走去郊野公園開餐咩？佢哋被迫喺地盤外捱飯盒，的士大佬就喺司機位上「歎」午餐，隨時食到胃痛。

呢，政府喺全港二十二個普通科門診派發深喉唾液樣本瓶，唔少市民驚賴嘢，心有千千結，唔少阿叔阿伯大嬸阿婆一大早去排隊，不消十分鐘就派完，有啲凌晨五點就去霸頭位。唉！之前就排口罩、搶廁紙，依家就係排攞樽，等檢測結果！港人活着，就是如此折騰！張弛有道？見鬼去吧！

廢官每講一次張弛有道，老朽即無名火起！港府邊境洞開如無掩雞籠，豁免檢疫人士多達三十三類，自二月起迄今錄得逾二十九萬人次入境，當中多人陸續確診，喺有「實際需要」和基於「人道理由」下，第三波疫情遂如決堤般爆發，這是哪門子的張弛有道？