美國和俄羅斯未能達成延長《新削減戰略武器條約》一致意見，需要再舉行會談。美國總統特朗普日前與俄羅斯總統普京通電話，克里姆林宮指兩人討論戰略穩定和《新削減戰略武器條約》等軍控問題，說俄、美在維護國際和平與安全這方面負有特殊責任。而特朗普向普京提及，期望能夠避免中國、俄羅斯和美國之間展開昂貴的軍備競賽。

美俄《新削減戰略武器條約》這輪會議無法取得共識，主因是美方一直推動要將中國納入條約，但俄羅斯並不認同，因為締結這項條約的只是美俄兩國。美國在外交上不停拉攏歐盟、英國、加拿大、澳洲及日本，支持美國的倡議或行動，但是俄羅斯沒有一次響應，不理會美國而繼續我行我素，氣得美國彈上天花板亦無法改變現實。

美國在北京訂定《港區國安法》後，藉機展開新一輪針對北京的動作，聯合盟國在外交上發聲，更關閉中國駐美國休斯敦總領事館製造麻煩。但到今天，盟國可以做的，也只是表示關注或不向香港提供鎮暴器材，當打發或應酬了美方的要求，便再沒有其他動作。

眼見聯合盟國外交打壓北京未能如願，美國竟使出離間俄中關係這一招，美國國務卿蓬佩奧日前發表對華政策演講，呼籲自由國家和中國民眾改變中共，但遭到俄羅斯迅速拒絕。俄國外交部對蓬佩奧反中共聯盟之說，表明俄羅斯從不會與別國聯合起來反對其他國家，強調中國是俄羅斯的夥伴和盟友，應該發展睦鄰友好和互惠互利關係。

俄羅斯更藉機當頭棒打華府，指俄國外交政策的優先事項是加強與中國的夥伴和戰略協作關係，華府在媒體領域挑釁的目標是俄國和中國，目的是煽動俄中衝突，這些行徑是不會成功的；清楚說明美國不要出口術搞亂局，並不是提出反中共聯盟就有國家盲目附和。