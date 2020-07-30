正論：食晏難於上青天　基層苦況有誰知

港府的全日禁堂食措施昨日生效，也是打工仔受難記的開始。為了吃一口午飯，有老翁跪在沙塵滾滾的馬路邊三扒兩撥，有人躲進樓梯底邊避雨邊吃，有清潔工甚至屈在廁所啃麵包。一場疫情，見盡特區眾生相，一方面是高官高床軟枕吃香喝辣，一方面是基層連搵瓦遮頭食晏都比上青天還難。香港由一班不知民間疾苦的無能官員把持，施政離地萬丈，抗疫豈有不敗之理？民怨豈有不烈之由？最終晚上即告跪低，今日起開放十九個避暑中心當作飯堂供市民使用。

第三波疫情來勢洶洶，昨日再新增一百一十八宗確診個案，已連續八日單日破百，絕大部分為本地感染，累計超過三千大關。而港府的「加辣」禁聚措施亦在昨日生效，打工仔最受影響的首推全日禁堂食。眾所周知，目前容許在家工作的以大企業員工和公務員為主，一般打工仔根本無得揀，在寫字樓工作的白領尚且可以叫外賣，但外勤人員卻沒有這麼「幸運」，連那短短一小時的午膳時間也要用來排隊買飯盒和搵地方進食，天時暑熱，時晴時雨，趕頭趕命，當中苦況不問可知。

本報走訪多區，看見一幕幕令人心酸的場景：有地盤工人在工地開餐，以沙塵和建築廢料送飯；有打工仔蹲在路旁扒飯盒，面前是一堆堆污水和垃圾；有清潔工瑟縮天橋底、樓梯底吃麵包，有的索性躲在廁所進食，以臭味拌飯；職業司機則屈在悶熱的車廂用膳；甚至乎，有打工仔為求爭位開飯而口角不斷。至於外賣員同樣應接不暇，送外賣用的單車掛滿飯盒穿梭大街小巷，自己的午飯卻不知何時才能吃下。適逢中午下起大雨，更是狼狽萬分。一言以蔽之，遍地開餐，雨水送飯，就是昨日打工仔的寫照。

俗語說，辛苦搵來自在食。但在香港，打工仔辛苦工作，到頭來卻無啖好食，港府高官施政失敗，已不是思慮不周這麼簡單，而是從來不知民間疾苦，從來不知社會基層運作，施政只從自己角度出發，不是笑話百出，就是添煩添亂。以今次的禁堂食措施為例，沒錯，很多確診個案均是食肆群組爆發，專家亦多次呼籲市民減少堂食，港府今次可說是聽從專家意見。問題是，香港不是內地，現在並非停市封城，只要商業運作仍然持續，打工仔仍要外出工作，「食飯」這個問題便不能不解決。

現在一刀切全禁，打工仔不是擠在辦公室脫下口罩進食，就是被迫站在街頭張口，客觀效果其實同堂食沒有分別，只是進食地點不同而已，防疫效果甚至較在食肆進食更差。須知道，辦公室又好，街頭又好，公園也罷，都不是設計給人吃飯的地方，人多聚集，脫下口罩，口沫橫飛，垃圾為患，播毒風險陡然增加。這是任何稍有常識的人都想像得到的事，偏偏廢官彷彿想也沒有想過，落得極度擾民的下場。必須指出，近日爆發的地盤工人染疫群組，已證明戶外地方一樣是播毒高危，戶外進食有沒有風險，清楚不過。

事實擺在眼前，全面禁堂食根本不切實際，反而隨時觸發更大的播毒危機。與其如此，為何不從限制食肆人數、座位數量、桌子距離、加強消毒等方面入手？正如有人提議，禁聚令由四人改至二人，食肆亦可規定每枱最多讓兩人入座，不准陌生人搭枱；過去每張枱的距離是一點五米，現在可增至兩米或三米；過去規定食肆食客人數減半，現在可以再減。總之，窮則變，變則通，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。試想想，如果萬事一刀切了事，當中不用花心思思考，納稅人為何還要為官員支付世界級高薪？

更何況，市民到食肆買外賣，大排長龍變相違反禁聚令也就罷了，如何確保外賣製作合乎衞生、不被病毒沾染，才是最大問題。雖云眼不見為淨，但堂食有機會播毒，外賣一樣有，港府只針對堂食，其他方面不作考慮，同樣不負責任。一旦有市民進食外賣後染疫，難道屆時連外賣也一併禁止嗎？

即使現在開放十九個避暑中心，但大群人集中在十九個地點進食的風險大，還是分散在不同食肆進食的風險大，高官可以解答嗎？港府連抗疫都一錯再錯，愈補愈漏，香港如何打贏這場仗，思之令人心寒。

一滴水看世界，一場疫情看港府無能。新冠肺炎疫情肆虐香港已經逾半年，港府的防疫措施卻依然錯漏百出，理工大學基因排序證明，第三波疫情大爆發與哈薩克船員及機組人員等免檢人士有關，狠狠摑了港府聲稱是「誤解」的一巴掌。食衞局局長陳肇始不得不轉軚指會嚴肅跟進，惟如何跟進，語焉不詳。在沒有監管及罰則下，港府所謂的收緊免檢入境安排根本靠不住，不在源頭堵截，卻在下游向打工仔和食肆開刀，別說不公平，抗疫事倍功半才是最令人擔心。

民以食為天，高官坐在官邸飯來張口，卻要打工仔連吃一口飯都像乞兒一般見不得光，他們看到這個情景，可會面紅？市民若連安樂茶飯也不可得，無飯食便只有造反一途。本報已多次作出嚴正警告，港府繼續置若罔聞，一旦民怨沸騰，怒火高燒，後悔已經太遲！