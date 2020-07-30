功夫茶：庸碌高官屁股思考　確診妻困家傳夫女

庸醫殺人，時有所聞，可能冇醫德，更可能技不如人！之不過，世道衰微，嗰班高薪厚酬嘅港府庸官，喺疫情嚴峻下，殺人並不下於庸醫！呢，早前北區有一位四十歲媽媽，確診後等候四日仍未獲送院，被迫留在家中，結果兩個兒子不幸中招！之不過，同樣悲劇點止一單！

庸官無能，靠害市民！功夫茶忽然覺得無能高官嘅大頭，生到好似屁股咁款，用Pat Pat諗嘢，市民梗係畀佢哋累死啦！小學生都知，確診患者要盡快送院，阿哥，有名人確診，拖咗四日先獲送院，佢都話唔可以接受，好彩名人家居夠大，可以由底層上到三樓天台，且一個人隔離！弊在小市民邊有咁幸福，即使唔係住劏房，一家幾口，同確診者困於幾百呎斗室，有可能唔被傳染咩？用個屁股諗嘢嘅庸官，從不吸取教訓，不思進取，只會推三推四，香港抗疫點可能成功！

唉，讀者鄭先生尋日向東網報料，真實個案，有血有淚，睇到功夫茶心都實埋。鄭先生嘅三十九歲妻子本月二十三日確診染疫，點知衞生當局唔嗲唔吊，被迫留家，等到二十七日先獲送院，足足等咗五日！衞生防護中心亦遲至二十八日先將同住家人送往檢疫中心，抗疫如救火，邊可以拖！結果一切都太遲了，鄭先生同埋佢二十個月大女兒均初步確診！你話庸官害人，係唔係不下於庸醫殺人？

原來鄭先生居住嘅大廈早前有人確診，佢同妻子均有喉嚨痛症狀，自行去做病毒檢測，結果妻子呈陽性！惟醫管局未能安排床位，其妻被迫留在家中等候，而佢屋企上有六十歲外母、下有八歲兒子及二十個月大女兒。鄭先生擔心家居爆發，期間多次致電衞生防護中心，但職員冇跟進，一等五日，唔出事至奇！喂！好心班庸官唔好一味廢噏公院不勝負荷、要先安排年紀大有長期病患者優先入院啦！呢啲全部都唔係可以原諒嘅藉口！政府唔夠床位係實情，但事在人為，就差在政府願唔願做多步啫。徵用酒店集中隔離再由衞生署派員進駐，係辦法之一；再唔係，快快手手執好空置政府宿舍，騰出地方畀初步確診者暫住，都係應有之義！

可憐上述五口之家被困五天，最終連B女都中招！功夫茶擔心佢個仔同外母都一樣有風險！大佬呀，香港居住環境擠迫，病毒又可以經喉管傳播，點可能叫病人屈在家中播毒，搞到患者絕望無助，鄰居擔驚受怕！

朽木為官，冇腦冇靈魂，結果害慘市民！「宰相必起於州郡，猛將必發於卒伍」，領兵作戰若然缺乏基層歷練，就會淪為紙上談兵，誤國殃民。今一大班朽木高官，完全堅離地，坐喺冷氣房用屁股諗嘢，結果中招市民叫天不應叫地不靈淪為「困獸鬥」！呢個政府，仲成日廢噏「張弛有道」，張你阿媽！功夫茶真係忍唔住又要深切問候佢哋娘親！