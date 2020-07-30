神州觀察：基層政權易把持　村霸支書誰養成

內地農村基層政權黑社會化問題嚴重，黑惡勢力對基層組織的入侵、把持，又總予人極易實現之感，彷彿遍布各地的村黨支部、村委會，就是一個個化外之地、獨立王國，根本無人管束。不少村支書、村委主任都是村霸、土皇帝，動輒長期橫行鄉里，魚肉百姓，肆意侵吞個人或集體資產，無法無天，這些人又是誰培養出來的？

陝西西安鄠邑區法院日前公開審理一起涉黑案，主犯是有「西安最牛村支書」之稱的葛七寶，另外還包括五十多名涉案人員，涉及犯罪事實和違法事件達六十多宗，案情複雜，被全國掃黑辦列為掛牌督辦的重點案件之一。檢方指控葛七寶從二○○○年起便以非法手段當選西安市未央區某村黨支部書記，之後不斷壯大勢力，並逐漸形成黑社會性質組織，實現了對該村基層政權的把控。

叫人不解的是，農村基層政權為何總是這麼容易被把控？譬如村委會主任需通過村民民主選舉產生，村支書更需由村黨支部黨員選舉產生，選出後還需報上級黨組織批准，相關審核把關工作究竟是怎麼做的？更耐人尋味的是，不少把持基層政權的黑惡勢力皆可長期存在，作威作福十幾年、幾十年都屬尋常之事，當真是「無王管」？上級黨政機關、公檢法部門全都隱形了？顯然不是，說到底，不是有人懶政不作為，就是故意包庇縱容、視而不見，當中勢又涉及千絲萬縷的利益勾結，以致淪為對方保護傘、關係網，惟有聽之任之。

正如葛七寶曾於二○一四年率眾阻攔及圍毆入村執法人員，並且揚言自己就是政府，簡直不可一世，惟一干涉案人等最終只被以妨害公務罪分別判處不到兩年的有期徒刑，俱被認定有坦白、自首等寬大情節，着實叫人看不懂。事實上，在此之前關於葛七寶的各種舉報就有不少，包括開賭場、放高利貸、搶佔工程、殘害百姓等，哪個部門又曾理會過？面對罪行纍纍的村支書，百姓狀告無門，又是誰在鼓勵黑惡分子侵蝕基層政權，為所欲為？

而這樣的「村霸」支書還有多少，是否仍在各種保護傘包庇下繼續為禍一方？就像廣州市蘿崗區的劉永添涉黑案，就牽涉當地公安分局、交警支隊多名黨員幹部，當局一再強調要深入推進「打傘破網」、「打財斷血」工作，原因就在這裏。而從湖南黑老大文烈宏、四川黑老大劉漢等涉黑案更可看出，黑惡組織不但精於「以商養黑」之道，更已發展成「由黑染紅、以紅護黑」，野心不再止於基層政權，轉而尋求更高的權力滲透。這些社會毒瘤已嚴重破壞經濟社會秩序，侵蝕了政府執政根基，掃黑除惡收官之年勢需從速從重打擊。