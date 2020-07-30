產評：全球互信基礎失　美元敗在自己手

近期美元弱勢及金價強勢形成鮮明對比，背後與全球「去美元化」愈演愈烈不無關係，措施包括將黃金運回本國、增加使用非美元交易，甚至加快研推數碼貨幣，足見美元霸主地位隱患已現。若美國不正視本身的結構性問題並加以改革，繼續諉過於人的話，最終美元只會潰敗在美國自己的手上！

美元次季以來由高位回落，近期更創逾兩年新低，反觀金價由三月低位回升至今已累飆逾三成。金價上升，明顯的原因是全球經濟前景不明朗，以及央行無限放水令貨幣貶值風險大增；誠然，更重要的是美國疫情防控失敗，舉債不斷創新高，令美債孳息率急跌，吸引力驟減，使市場對美元需求大降。

本來，列國要「去美元化」殊非易事，皆因美元於全球各地的外匯儲備佔比高達六成，而國際收支結算系統SWIFT數據亦顯示，美元在全球跨境交易支付的佔比高達四成，焉能說「去」就「去」？那麼，為何各國知其不可而為之，尤其是土耳其及俄羅斯等財政緊張的國家寧捱窮也要買金？皆因自美國總統特朗普上任以來，表現既恃才傲物又恃強凌弱，一改全球一體化機制，大施保護主義。人捱打的自然反應是反抗，故見歐洲成立「貿易往來支持工具（INSTEX）」組織來繞過SWIFT結算、中國積極推進數碼人民幣、市場上有更多的交易選擇非美元貨幣，甚至以虛擬貨幣結算。

無可否認，以流動性和安全性出發，刻下無論歐元、人民幣，抑或日圓，皆難取代美元。至於數碼貨幣，在解決法定效力和黑客肆虐的安全問題前，亦難成大氣候，故當前的全球「去美元化」僅能視為「熱身」，惟以中長期來看，美國經濟這些年缺乏結構性改革、居民儲蓄率低、貧富懸殊日益嚴重，更甚是自身不思進取，只管印銀紙和無限量發債，不僅禍及美國經濟前景，更使全球央行焗跟，貨幣陷入「鬥爛」時代，美國絕對是全球發展失衡的禍首。

若特朗普接下來為爭取連任而繼續採取更多極端經貿政策，只會迫使更多經濟體不惜代價減低對美元的依賴，全球「去美元化」力量集結成形，長遠而言美元在國際結算的地位必逐步褪色。歷史興衰有定數，美國經濟與美元的地位動搖，與中國經濟和人民幣國際化出現於同一時空，並非偶然。誠然，美國及美元的最大敵人並非某一國或某一種貨幣，而是美國本身不長進！他日因果自嘗，與人何尤？