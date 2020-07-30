世界視線：拜登副手將揭盅　或首誕女副總統

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登日前在家鄉特拉華州出席一項競選活動時承諾，一旦上任，將透過經濟政策，對抗種族不公的問題，又表示將於下周公布副手人選，不少人相信將是一位黑人女性。有人甚至預期，美國史上首位黑人女總統將有望誕生，完成希拉妮未能走完、通往白宮的最後一里路。

由於拜登的民調支持度持續領放特朗普，明年初入主白宮幾乎沒有懸念，其副手的人選問題格外受到關注，有論者甚至形容，這是美國近代大選歷史中，副總統人選最受關注的一屆。

這種說法並非誇張。畢竟，若拜登明年一月宣誓就任，已是年屆七十八歲，打破現任特朗普的紀錄，成為上任後年紀最大的總統（美國老人政治問題之嚴重，可見一斑），而美國人在一七年的平均壽命，也只是七十八歲而已。一般相信，即使在最理想的情況下，拜登也不大可能尋求連任，二四年將由副總統代表民主黨出戰。而一旦拜登在任內身體出了甚麼毛病，不能視事，根據美國憲法規定，總統不能執行職務而缺位時，亦將由副總統執行總統職務。

事實上，拜登早在初選初期已明確表示，會選擇一名女性作為搭檔。歷來總統選擇副手，都會考慮吸納選票方面的互補性，例如特朗普選彭斯為副手，其中一個原因就是吸納基督教保守派選民的選票。拜登「老白男」的暮氣沉沉形象，是對他的最大扣分，年輕女性自然成為副手的不二選擇，特別是經歷黑人弗洛伊德被白警跪殺，引發全國平權抗議怒潮後，拜登選擇黑人女性的呼聲更加高唱入雲，其中兩位大熱人選，是曾參加初選的加州參議員哈里斯及前國家安全顧問蘇珊賴斯。

然而不管是哈里斯還是蘇珊賴斯，都有自己的弱點，哈里斯曾擔任三藩市檢察官，跟警察關係較密切；而蘇珊賴斯擔任國安顧問期間，發生美國駐班加西領事館遇襲事件，肯定將成為特朗普一方攻擊的目標。反而麻省參議員沃倫，既是女性，又可助吸引桑德斯的支持者，被認為是最理想副手人選。