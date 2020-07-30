距離美國總統選舉愈近，特朗普政府反共反華的舉動愈瘋狂。據分析，這是大選需要，只有愈反共反華，才能愈爭取到選票。這個分析結論，有沒有民調做基礎呢？民調是否可靠呢？美國是老牌選舉國家，產生了無數選舉政客，想必是每逢選舉都做過無數次這樣的民調吧。

不過，也出現不少選舉與民調相反的結果，讓人對民調深具戒心，也讓人對政客根據民調制訂競選策略不看好。當然，政客們的參選政綱、競選策略，並非主要根據民調制訂，政客們的價值觀、人生觀、世界觀，政客的私心雜念，各種利益集團的牽扯，才是主要考慮。

今次總統選舉，特朗普集團咬死了反共反華為主打菜，拜登集團也以此為主打菜，這在過去幾屆美國大選中是比較罕見的。在過往的布殊、克林頓、奧巴馬當選總統的選舉中，不同的選舉政客也都拿反共反華作其競選策略，然非「主打」，程度也不狠。而且不管誰當選後，那些反共反華的競選語言也隨之消音。雖然執政期間，也會對中國有種種「不友好」和「打壓」舉動，但中美關係是「鬥而不破」，這緣故是中美關係實在已太廣泛太深入，合則兩利、鬥則兩傷，老美是肉痛的。

然而，四年前特朗普和希拉妮競選時，雙方都對「攻擊中國，爭取選票」升級，特朗普更是樂此不疲，當政後立刻付諸行動，把開打貿易戰放諸於中美「大國競爭」的背景中，鼓吹「中國崛起必威脅美國」，胡謅中國「恩將仇報」、「佔盡美國便宜」、「損害美國國家安全」、「比前蘇聯更可惡更危險」、「絕對妨害美國優先、美國第一」，而他的反共反華，正是在保護美國再次強大云云。

美國的一般百姓哪裏知道天下事？哪裏知道如何正確處理中美關係？美國的選舉制度注定了政客要贏，就要搞鬥爭，就要樹立各種「假想敵」，並把「假想敵」打造成國家「假想敵」，用各種謊言欺騙選民支持其上台共同對敵也。