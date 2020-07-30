出來行遲早要還，香港大學終於解僱佔中始作俑者戴耀廷，雖然姍姍來遲，但總算彰顯了正義。此妖所作所為，放在世界上任何一間大學，都是絕不容許的，何況他還是一位有案在身的人，港大清理門戶，天經地義，既維護了大學正道，也維護了百年校譽。

戴耀廷被稱為「戴妖」，可謂實至名歸。他掛羊頭賣狗肉，戴着「法律學者」招牌，鼓吹「違法達義」謬論，單是這一點已枉為人師。最好笑的是，他為了欺騙無知群眾尤其是青少年，往往以深奧的法律名詞來包裝自己的謬論，並稱之為「學術討論」。其實正如法律界人士指出，其邏輯理論不僅蒼白無力，而且幼稚不堪，只是故弄玄虛，找一堆法律名詞來掩飾本身理據的空洞和薄弱。很簡單，如果鼓吹「違法達義」和「真攬炒十步」是學術討論，國際恐怖分子豈不是也可以自稱法律學者？拉登豈不是死得冤枉？

戴妖之流經常將「公義」掛在嘴邊，更聲稱「不公義的法律就不是法律」。人們倒想問問，甚麼才是公義？由誰界定？暴徒打砸燒搶算不算公義？實際上，香港社會一向和平理性，過去遊行示威都能有序進行，但自從佔中之後，和理非就不存在了，在「違法達義」、「不守法絕不等同不尊重法治」、「暴力有時或可解決問題」等謬論荼毒之下，守法儼然成為落後觀點，犯法反而理所當然，導致整個社會愈來愈暴力，愈來愈恐怖。戴妖之流毀人子弟，遺禍無窮，單單炒魷不足以蔽其辜，等待他的將是更可恥的下場。

食得鹹魚抵得渴。既然戴妖不承認法律約束力，本身更被裁定犯法，根本沒有資格繼續為人師表，更沒有資格執教法律。他將自己被港大解僱稱為「學術自由終結」，只能說明其臉皮實在太厚了。既要做婊子，又要立牌坊，既要「公民抗命」，又捨不得高薪厚祿，正是這班妖孽的醜陋寫照。