全港餐廳食肆不准堂食，禁令昨日生效，結果一如大家所料，造成市民極大不便，尤其是打工仔，午膳時間想小休一回好好吃頓飯，也被剝奪這個機會。

特區官員的離地由這個政策可見一斑。他們自己有獨立的辦公房間，長年開冷氣，甚至有助手代買飯盒，這個禁堂食令對其影響不大。大概他們以為香港人上班都是在辦公室裏面歎冷氣的，如果有心到街上走一趟，便會發現很多人尤其是藍領及基層工作者，根本上沒有冷氣房可以吃午飯。網絡上廣傳的一幅圖，一整排十數工人坐在行人路上店舖櫥窗前席地吃飯，口裏放進的不止是飯，還有街上的塵埃，同時也吸進汽車廢氣，極不衞生，大家同時吃午餐都除下口罩，產生交叉感染的機會，使到禁令意義蕩然無存。

有投機者眼見中環打工仔缺乏地方午膳，於是把商業大廈一些空置辦公室搖身一變成為臨時出租吃飯房，兩個人共用一個空間，每小時每位大約三十元，這種趁火打劫賺錢手法惹人圍攻，於是立即收手。

港人生命力頑強而且創意十足，基本上沒有可能的地方都被發掘用來作吃飯的空間，例如有人在港鐵的售票機頂擺放飯盒吃，或者是在天橋上的通道進食，有瓦遮頭，總好過在公園被日曬雨淋，尤其是昨日午前下了一場雨，若果在郊野公園吃雞飯，自己都變了落湯雞。

昨日網絡上廣傳的都是這些找地方吃飯的狼狽場面。高官是不是看不見？抑或根本上無動於衷？冇靈魂政府，作出政策之前，經常沒有考慮清楚後果，例如豁免海員強制檢疫，造成第三波疫情爆發。今次禁堂食令，把港人弄得像難民似的，捐窿捐罅尋找位置食飯。香港本來已變成假難民天堂，現在又多了一批吃飯難民，沒有政府援手，沒有南亞新村可棲身，餐風飲露，慘無人道。