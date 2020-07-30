特區政府宣布，踏入七月後香港的疫情失控，食衞局已推出前所未有的禁聚措施，例如加強限制人群聚集到不超過兩人；食肆一律禁止堂食，只准外賣；規定外出必須戴上口罩；體育場所全面關閉；政府部門只提供必要服務。市民除了擔心防疫措施是否會加辣至禁足令外，也顧慮疫情是否會令九月的新一屆立法會選舉延期舉行。

近日有傳特區政府因應疫情凌厲，已決定把九月的立法會選舉推遲一年，打算押後到明年舉行，現今正徵詢中央意見，等確認後公布。此消息一出，黃藍陣營反應各異，建制派一致叫好，他們主要認同疫情失控，短期內沒有迹象改善，不可能奢望全港疫情突然消失。他們本來對今年九月的立法會選情已不看好，在禁聚令下，一切造勢集會被迫取消，大型宣傳工作不能開展，他們的強項如擺街站、家訪洗樓都不能進行。疫情封關也令他們居住內地的支持者不能即日過境來港投票，故此他們的立場是支持延期。

反對派當然不贊成推遲選舉，堅持立法會選舉應如期舉行。他們覺得自己一方形勢大好，趁上次區議會選舉創下的佳績乘勝追擊，再下一城，他們已舉辦了初選造勢，一旦延期，宣傳作用盡失。他們舉新加坡和南韓作例子，指該兩國一樣受疫情困擾，但選舉照常進行。若香港推遲選舉，必定受到西方國家質疑，認為是因偏袒建制派而押後。

我認為九月的立法會選舉基本上大局已定，地區選舉議席不可能脫出六四比例的鐵律，唯一爭持的是幾個功能組別議席，反對派正在密謀加入奪取，選舉愈延後，他們滲進去的人愈多，反而對他們愈有利。

如果特區政府判斷疫情的形勢不適宜，兼且翻查過本港有關法例，肯定特首有權宣布推遲立法會選舉的話，下令延期其實無可厚非。反正特區政府宣布延期也好，宣布不延期也好，總會有人反對。重要的是下決定有根有據，合情合理。反對派說推遲選舉便證明特區政府有選情考量，偏幫建制派，但事實上，全球有六十多個國家因疫情推遲選舉，包括英國、加拿大、澳洲、德國、意大利等，不延期的才是少數，可見因為疫情推遲選舉是大勢所趨。

有行會成員明言憂慮香港推遲立法會選舉會授人以柄，引致西方國家指摘。其實這種憂慮並無必要。自從北京推出《港區國安法》後，歐美國家一直對香港不懷好意，做任何事都不避雙重標準，橫加指摘，為了顧忌他們的指摘而作決定，其實絕無必要，也不會令他們回心轉意，故特區政府日後下決定時可以少考慮這個因素。