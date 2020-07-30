香港號稱擁有一流醫療水平，一場疫情來襲，醜陋真相卻暴露無遺。隨着確診個案以每日破百的速度增長，公營醫療不勝負荷，目前仍有過百患者未獲安排入院。名人鄧達智等了四日才得一床位，另一居於北區的媽媽更慘情，在家乾等四日，終於將病毒傳染給兩名兒子。港府無能，害慘市民，又一鐵證！

香港居住環境密集，四、五口之家擠在數百呎單位，共用一廁，共同起居，根本不可能叫高度傳染性的病人在家隔離等入院。試想想，病毒傳給家人後，家人外出再將病毒傳到社區，疫情只會更不可收拾。這是任何有常識的人都想到的事，醫管局卻因為床位不足而無能為力，結果釀成悲劇。傳染病專科醫生怒斥香港連第三世界也不如，豈是無因。

其實，今日這個局面不是不能預防，也不是不能避免，只是廢官冇心冇肺冇靈魂，一味心存僥倖。數月前第二波疫情爆個不休之際，專家又好，傳媒又好，無不提醒港府必須做好準備，固然要加強入境檢測，更要倣效內地廣建方艙醫院，隨時接收患者。港府係就係改建了鯉魚門度假村，但度假村的設計僅為隔離人士使用，並非供確診患者入住；之後又因為第二波疫情受控，廢官更是麻痹大意，闊佬懶理。

好了，第三波疫情驟來，愈演愈烈，每日過百人等候入院，醫管局千餘張隔離病床早就不敷應用，只能動用二線床位，惟床位有限，加上其他重症患者亦需入院治療，無計可施之下只能丟下病人在家等候，同等死無異。

現在才將亞博館改建成港版方艙醫院，更要勞煩中央提供硬件協助，堪稱倒瀉籮蟹。不僅病房預製組件要靠內地供應，最重要的醫療器材，外國根本難以提供給香港，最後還是要靠中央。難為有些人盲目反中，一味上綱上線指中央藉此讓內地醫護來港衝擊兩制，部分港人之反智，已到予欲無言的地步。