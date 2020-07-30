古人說：「萬事不由人計較，一心難與命爭衡。」當你年歲漸長，自然明白世事確是如此。人有人命，時有時運，你必須懂得順勢而行，應機而作。

時光倒流到一九九七年香港回歸時，如果那一刻，有設計師要謀劃如何團結中國內地和香港的人心，那麼世俗智慧會告訴他，只消待內地的經濟實力跟香港縮窄距離，兩地就能漸行漸近；再加上時長日久，資本主義民主制度的弊端逐漸浮現，香港人自然更樂意靠向社會主義中國。傳統觀念又告訴那位設計師，所謂「得傳媒者得天下」，要是能夠掌握最重要的電子媒體和出版企業，人心必然歸你所有。設計師由是全盤擘劃，分兵派將，經過二十多年的努力，一切預想與規劃基本上都已勝利完成。

一九九七年，香港的國民生產總值佔全中國約百分之二十，如今已經降至約百分之三。這些年，西方世界經歷了「九一一」恐襲事件、二○○八年的金融海嘯，可謂一而再受挫。今年，應對新冠肺炎疫情更是一塌糊塗，足以證明西方所謂的文明國度早已千瘡百孔。

那邊廂，祖國在香港一統傳媒的計劃似乎風行水順，本地最大的一間電視台，已經被部分人視為香港中央台；公然反共的報章寥寥無幾；特區之內最重要的出版商，基本上都有中資背景。有人甚至笑言，目前本地幾家知名大學的第一語言，已經變成普通話，而非廣東話了。

北京在香港攻城掠地，碩果纍纍，到頭來，港人對中央的認同感卻是愈降愈低。究其原因，正是由於設計師只懂「計較」，而不明白天命推移的道理。如今是一個流行反權威、「打大佬」的年代，你愈是強勢進佔，人們愈有戒心，最終就變成了機關算盡太聰明，反而誤了收復人心的大計。