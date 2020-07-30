正當社福界的邵家臻因違法佔中罪成判囚八個月，日前收到浸會大學電郵通知，指新學年不再同佢續約，大家都在估：論罪行，人稱「戴妖」嘅港大法律學院副教授戴耀廷，佢係佔中發起人，佢知法犯法，鼓勵年輕人「違法達義」，美化暴力令血氣方剛嘅學生紛紛走上街頭「抗爭」，不少更變成炮灰，其觸犯嘅罪行，點都比邵家臻所犯嘅重，照計港大校委會開會討論佢嘅去留，應該冇得留低！

果然，港大校委會日前以大比數通過即時解僱戴妖，將即時停止向佢發放薪金及福利，真係大快人心！而戴妖即時喺臉書上大發謬論，稱這「標誌香港學術自由的終結」！口痕友就話這「標誌香港大學毒瘤切除」，大學有望重生！戴妖仲廢噏甚麼「當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰」。如此死不悔改，難怪有論者指港大不應姑息養奸，否則不但影響百年校譽，更遺害年輕一代！

戴妖被捕後稱未審理不能革職，審理中稱未判罪不能革職，判罪成後又話未判刑不能炒魷，即使服刑監禁又指上訴中不能革職，總之一味搬龍門就係意圖延續其教席！然而正義只會遲到，不會不到，此亦所謂罰一人而天下知所避！畢竟近年大學過於政治化，校園再容不下一張安靜書桌，以致有人說：不到港大，不知文革還在搞！一間研究高深學問嘅大學，就係畀戴妖呢啲別有用心嘅人，披着「法律學者」外衣，搞到烏煙瘴氣！

老朽相信因果，胡適話齋：要怎麼收穫，先那麼栽。作為港大法律學院副教授，戴妖不務正業，他沒有如大儒梁漱溟所說，「教育應當是着眼一個人的全部生活，而領着他走人生大路，於身體的活潑、心理的樸實為至要」。戴妖一味以「違法達義」令學子走上不歸路，今被解僱，只能說是咎由自取！