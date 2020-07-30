若說美國總統特朗普管治國家及對外手法是不按情理出牌，就不得不形容執行特氏路線百分之二百的國務卿蓬佩奧是狂，蓬氏不但服侍得特朗普舒舒服服，更甘作爛頭蟀去實現主子的心意。

特朗普近期受困於國內民粹主義衝擊及無法控制新冠肺炎疫情，備受打擊，蓬佩奧就義不容辭為主子突圍，集中火力打中國牌，最近發表《共產主義中國與自由世界的未來》演說，批評北京在經濟和軍事方面破壞全球民主秩序，聲稱中國今天在國內愈來愈威權，愈來愈咄咄逼人地敵視世界其他地方的自由，更呼籲中國人民、盟國與美國合作，改變中共的行為。

這次演講帶出了兩個重要意義，一是蓬佩奧為特朗普深化盟國組織起來反華，二是在非常時期將反華聲勢推到最高，目的只有一個，就是為了鞏固特朗普連任的支持力量。要盟國增加對美聲援，美國當然要做點工夫，例如關閉中國駐休斯敦總領事館，助燃反華牌局。

蓬佩奧是共和黨右翼的忠貞分子，他現在要發揮的，不僅是利用反華去為特朗普支持度下跌止血，迫使黨內溫和派歸邊共同支持爭取執政權，還為自己的個人政治前途鋪路。曾任中情局局長的蓬佩奧，必然明白獲取黨內重量級代表支持，對特朗普及他都是無往而不利，特別是對他來說，拚命及出位地為特氏身先士卒，為的是強烈表白對黨的忠誠，凝聚一股黨支持他的力量，再在特朗普年代完結後，由他延續共和黨的執政道路。

之前曾有消息說蓬佩奧有意參選參議員，這會否是為未來選總統做準備，他以「有考慮」回應；當上國務卿後強化個人形象，用絕對效忠姿態做更多為迎合特朗普競選需要及深化個人仕途的動作，沒有顧慮會否損害美國的外交布局，不計較被罵是最差國務卿，為鞏固個人形象及未來前途，小小批評又何足掛齒？