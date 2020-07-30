本文見報之日，第七屆立法會選舉的提名期尚餘今、明兩個工作天，有志問鼎議事堂者，當把握最後的提名時間了。上周末，多區的選舉主任及部分功能界別的選舉主任去信逾十個反中亂港陣營背景的參選人，要求他們回答有關其個人需要澄清的問題，以便裁決。但這些參選人不約而同採用特洛伊木馬的攻城策略，蠱惑地調整政治態度，以求順利入閘參選。

全港市民都金睛火眼地監察選舉主任能否頂住無比巨大的政治壓力，尤其是來自美英等西方霸權主義者的制裁恐嚇威脅，無私、無畏、無懼地履行市民賦予選舉入閘把關的神聖權力，把那些事實和言行有據的，一心抱着同特區政府和中央政府對戰的，甘心為外國勢力效力的，誓言以顛覆、破壞，阻撓政府按照《憲法》、《基本法》、《國安法》及本港法律服務市民的施政工作的，並以搞顏色革命、「獨立」建國為職志的反中亂港和「港獨」黑暴分子等扮「死狗」偽裝脫去，粉碎他們「木馬屠城」的陰謀，絕不能上他們花言巧語的當，單憑一面之詞而大開入閘之門。老百姓都把香港能否戰勝黑色暴亂，立法會能否結束持續一年半的大混亂、大拉布、大浪費的半癱瘓狀態的希望，寄託在選舉主任的正確把關上，寄託在手握權柄的特區政府高官手上。

事實告訴人們，香港正處在嚴峻的歷史關頭的分水嶺。去年區議會選舉的入閘把關存在嚴重的政治錯誤，全港市民都看得到的、明顯的、毫無掩飾的把關雙重標準。對此，選管會迄今都沒有解釋，特區政府高層亦顧左右而言他，完全沒有回答。為甚麼當時的選舉主任只DQ一個臭名昭著、早已為中共中央政法委公開點名的新生代漢奸，而對其他早已有行為事實和言論事實，甚至有清楚的文宣佐證，以及在黑色暴亂中被捕，甚至在佔領理工大學的暴亂中從糞渠爬出逃亡的暴徒都大開綠燈，讓其順利入閘參選。及後更讓他們乘勢取得議席，上台成為新一屆的區議員。新一屆區議會便成為「港獨」分裂和本土勢力，以及傳統反中亂港勢力的囊中物，愛國愛港陣營的區議會代表被清洗得七七八八。如此情況都不是本屆特區政府嚴重失職的結果嗎？最奇怪的是，據不完整的報道統計，警方累計已拘捕了三、四十位現任區議員，個別可能還不止拘捕了一次，但是迄今一個都未交法庭審理，為甚麼律政司仍拖延交法庭審訊呢？這難道是對全港守法的老百姓公道的做法嗎？試問法治何在？

去年被「放水」入閘當選上台的區議員，早已把區議會的平台變成公審「黑警」、抹黑警察、為「手足」平反和出氣的平台。十八個區議會中的十七個結成反對《港區國安法》的聯合陣線，「港獨」分裂勢力和傳統反中亂港政黨組織主導區議會運作，為「五大訴求，缺一不可」的政綱服務。十八區區議會龐大的真金白銀資源被他們予取予攜，為反華反共反中等不可告人的政治任務輸血，充實「手足」兵源。最近偷步選舉眾投的二百五十一個票站的成功開設，也是區議會淪陷的結果。倘若特區政府再犯去年「放水」錯誤，香港便有大難矣！