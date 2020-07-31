神州觀察：秦淮河堤建餐廳　防洪責任無人理

千里之堤，潰於蟻穴。一個小小的螞蟻洞亦有可能導致決堤之危，何況是人為挖空堤壩？長江流域汛情吃緊之際，近日卻爆出南京秦淮河的防洪大堤「肚子裏」設有多間高檔餐廳及酒吧，最深處更已挖至大堤中線位置，且違規存在多年亦無人理；惟經曝光後，當局於一夜之間便拆除相關違建，堪稱果斷神勇，然而誰都知道，此舉只是又一齣事後公關騷，並無人真正重視防洪責任。

首先可以看到，民眾舉報已然成為揭露各行各業違規亂象的主要力量。這也難怪，因為按照國家憲法精神，監督社會、同危害國家和人民利益的行為作鬥爭，是每位公民應盡的義務，況且平民百姓在數量上比黨員、官員幹部佔優，多些發現問題也屬正常。只是國家也在用公帑餵養着他們，並賦予了官員幹部、各行政職能部門社會管理、監督行業違規亂象、保障民生安全等重要責任，而非一切都指望百姓去做，否則花那麼多錢養來作甚？又怎樣保障民生安全？

就像秦淮河防洪大堤被挖空這種事，潛在風險不問可知，且國家早就制訂了專門的防汛法及各種河道管理條例，相關規劃審批、監管執法部門乃至地方主責官員都應清楚知道，這樣的違建不該出現，出現也應第一時間被消滅於萌芽狀態才是。事實卻是，相關違建早在六年前就被媒體曝光，多年來卻仍然可以繼續存在，各部門官員擺明都是在「裝睡」。正所謂，裝睡之人最難被叫醒，原因無非又是利益作怪，「十里秦淮」風光旖旎，商業開發帶來的收益自是誘人，哪怕冒着決堤毀城之危，也在所不惜。

其實就在不久前，有水利專家已指出內地中小河流存在諸多管理亂象，警告現時各自為政、懶理防洪水利工程的做法容易發生「小堤大災」的惡性後果，可又有誰能真正聽入耳？近年關於各地防洪、洩洪河道被違規擠佔，河堤內外以綠化為名進行商業開發等報道亦時有所聞，別墅、樓盤、農家樂乃至工礦企業、養豬場、垃圾場都在通過合法或非法手段形成事實破壞，給本就脆弱的防洪工事帶來更大隱患，天災裏面究竟有多少屬人禍，根本沒人說得清。

更不堪的是，各級職能部門、人員的履責表現總是差強人意，後知後覺，在對各行各業的違法違規問題監管上一貫欠缺責任心，每每需待民眾或媒體揭發後才去被動應對。防洪工作如此，對化工企業、煤礦開採、食品藥品、基建等安全生產監管亦是如此，且一再落入事後公關、亡羊補牢的窠臼，卻不知化工廠爆炸前早已劣迹昭昭，酒店起火前從無安檢；問責官員並不能消災免難，唯一的辦法就是平時盡心做好監管責任。