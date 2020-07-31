正論：既要延期復篩選　多此一舉何其愚

就在禁堂食令弄至天怒人怨之際，當局昨日再投下一顆政治震撼彈，一口氣DQ十二名反對派立法會參選人，包括四名尋求連任議員，人數之多，大出公眾意料之外。港府隨即表態支持選舉主任決定，更美其名曰與政治審查無關，然而外界不作如是想，尤其是港府近日頻頻放風將押後立法會選舉，既然如此，何必還要在此節骨眼上搞小動作激化民怨？

立法會選舉報名期今日結束，早前已陸續有反對派參選人收到選舉主任信件詢問其政治立場，為求入閘，公民黨楊岳橋等人否認有意要求外國政府制裁香港；其他本土派參選人如黃之鋒之流，亦紛紛自稱放棄港獨自決主張，但表明不支持《港區國安法》和當選後將否決預算案，遭選舉主任質疑並非效忠特區政府和真誠擁護《基本法》。結果，包括黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚在內等八人，以及郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、梁繼昌四名現任議員，合共十二人率先遭選舉主任裁定提名無效。

自《港區國安法》生效後，外界已預料今次立法會選舉將有別以往，不可能再讓反中亂港旗幟鮮明的參選人入閘，詎料選舉主任史無前例大手筆DQ，還是大出各界預計之外。港府隨即在新聞稿表示，認同和支持選舉主任DQ決定，並引述選舉主任指出，參照原訟法庭就陳浩天案的判詞，指「擁護《基本法》的意圖並非僅僅為遵守《基本法》，而更需支持、推廣及信奉《基本法》」，強調有關決定與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

然而，愈強調愈令人質疑，大規模阻止反對派參選，所得的客觀結果，就是同篩選無異。而且，否決預算案和反對國安法的參選人不僅僅這十二位，幾乎所有反對派都是，DQ顯然陸續有來。這樣篩選下去，還有甚麼人能夠入閘，想也想得到。事實上，這些參選人早已表明放棄違反《基本法》的主張，過去選舉甚至曾簽署確認書作實，但被質疑口不對心，結果難逃「一死」，公民黨今次更被視為「滅黨」。難怪外界意難平，直指反對派「以後都不用選」，選舉只為建制派而設，香港立法會正式橡皮圖章化。

值得注意的是，在疫情嚴峻之下，港府不斷透過喉舌放出風聲，指九月立法會選舉將押後舉行，最多為押後一年，甚至言之鑿鑿指港府已提請人大決議，解決《基本法》規定立法會每屆任期為四年、延後選舉將出現一整年「真空期」的問題。顯而易見，這些試水溫之舉，無非測試社會反應，見市民的焦點落在抗疫之上，對押後選舉反彈不大，便再下一城大舉DQ顯示強勢。

問題是，水能載舟，亦能覆舟。港府抗疫表現本已一塌糊塗，民怨四起，對建制派選情極之不利，現在還要篩走有一定支持度的反對派參選人，勢必被指偏幫，建制派的選情隨時適得其反，甚至雪上加霜。實際上，去年的反修例黑暴教訓極之深刻，反映香港深層次矛盾千頭萬緒，日積月累，小小一點火花也可成燎原之勢。橫豎選舉都要押後，屆時報名亦會從頭來過，何必多此一舉，硬要大搞跟民意作對的DQ騷？難道港府還未吸取教訓，還嫌香港未夠五勞七傷，非要搬起石頭砸自己腳不可？

何況DQ參選人並非簡單決定，必須有極穩妥的法律依據。港府將如此重大責任推給官位低微的選舉主任，主管法律的律政司司長鄭若驊竟可一直置身事外，以致過去曾有選舉主任慘遭恐嚇，甚至需要入住安全屋，廢官之卸膊避事，已到了令人不齒的地步。

更須指出，多名應屆立法會議員，不管是建制派還是反對派，都受DQ決定拖累。可以看見，被褫奪參選資格者必會入稟提出選舉呈請，而且幾乎百戰百勝，在位的立法會議員便因此遭裁定非穩妥當選而喪失議員資格，說明選舉主任即使冒着生命危險DQ參選人，提名無效的決定亦抵不住法律挑戰，最終只會兩敗俱傷，今次會否也是一樣，不言而喻。

誠然，自《港區國安法》生效後，沒有人會懷疑中央急欲撥亂反正的決心。惟在國際環境波譎雲詭、中美角力愈演愈烈之際，香港夾在其中，將無可避免成為磨心。前香港眾志創黨主席羅冠聰磨拳擦掌，揚言港府一旦DQ反對派參選人即游說外國制裁中港官員，而外部勢力更是不懷好意，虎視眈眈中港政府一舉一動，務求製造藉口激起更多風浪。

山雨欲來風滿樓。特區內有疫情肆虐，外有外國制裁，在內憂外患夾擊下，港府復要自作聰明添煩添亂。怕只怕，一場更大的政治風暴已籠罩在維港上空，正靜待最後一聲悶雷，而庸官仍茫然不知危難將至。