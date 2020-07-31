功夫茶：禁堂食令朝三暮四　玩殘市民唔生唔死

特區政府抗疫不力，政策倒行逆施，靠害市民，豁免海員檢疫引發第三波疫情，不道歉不特止，反而搵食肆開刀，全日禁堂食，正如專家之前所講，有常識都知道唔妥啦！

之前禁夜晚堂食令，禁六點後堂食，功夫茶已經覺得荒謬，點解設定係六點，唔係六點半、七點呢？當中有乜邏輯？唔通病毒識計時？政府最鍾意一刀切亂咁嚟，連乾淨非常、冇對外開放嘅員工飯堂都被禁，《東方日報》為打工仔發聲，義正詞嚴斥責，政府兩日內跪低，豁免合標準嘅飯堂。

經此一役，港府冇學精，反而變本加厲，今劑連早午餐都禁埋，高官喺冷氣辦公室歎咖啡，點會知道民間疾苦，又一次玩殘打工仔。禁令首日，日曬雨淋，工友冇地方開飯，一排排踎喺街邊扒飯，市民捐窿捐罅，天橋通道，甚至天台變飯枱，港鐵站售票機都有人開餐，幕幕奇景，前所未見，慘不忍睹，仲衰過第三世界，連食飯都要做難民，比假難民更不如，唔使酷刑聲請，貨真價實受緊酷刑。

全城鬧爆政府，禁堂食搞到齊齊踎街開飯，只准外賣亦製造大量垃圾。街邊環境污糟，蛇蟲鼠蟻橫行，乜菌都有機會食落肚，唔係以為大菌食細菌，細菌當補品吓話？政府咁樣「益街坊」，功夫茶想邀請特首同三司十三局司局長，與民同樂，坐喺中環街頭，戙高腳撩起裙擘開大髀，捧盒飯食你滷味，塞多件牛歡喜，畀市民睇吓你哋食得幾滋味。三十四度高溫，汗如雨下，再加埋真正雨水，撈飯好味過乜鬼腩汁！

不過，依家官員仲夠膽落區咩？四方八面都會有飯盒掟過嚟，兜口兜面請佢哋食啦。政府知衰，話開放社區會堂畀人食飯，好似施捨，市民梗係唔會講多謝啦，呢下除褲放屁，同食肆堂食一樣會傳染病毒！卒之咪又係跪低，全日禁堂食令得兩日貨仔，今日又恢復可以早午堂食喇。

廢官朝令夕改，搵市民笨，令人諗起《莊子‧齊物論》一個古仔，話說戰國時候宋國有個狙公，養咗好多猴子。本來每隻猴子早晚餵四粒栗子，但狙公敗家使晒積蓄，同猴子講數，改為朝早三粒栗子，夜晚照舊畀四粒，猴子們大吵大鬧話唔制，狙公出蠱惑改口話朝早畀四粒，夜晚三粒，氹到啲猴子以為一切如常。成語「朝三暮四」就係出自呢個古仔，比喻一個人意志不堅，出爾反爾。

計功夫茶話齋，依家特區內憂外患，七國咁亂，似足戰國，政府諸公，直頭係翻版狙公，禁聚令四人二人改嚟改去，早午晚幾點堂食任佢講，抗疫措施朝三暮四，簡直唔三唔四，搞到市民唔生唔死。廢官害人不淺，禽獸都不如，唔單止唔配食栗子，最好齊齊去吔屎。