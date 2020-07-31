世界視線：土希矛盾難調解　歐亞橋樑裂痕深

土耳其埃爾多安政府剛剛把伊斯坦布爾聖蘇菲亞大教堂改為清真寺，隨即又派出探測船在軍艦保護下，前往土希兩國有主權爭議的愛琴海，探測石油和天然氣資源。土耳其船隊出動才不到廿四小時，希臘海軍就進入全面戒備，出動所有軍艦展開威懾行動。

希臘是西方文明發源地，該國政府發言人直指聖蘇菲亞大教堂被充作清真寺，是土國對整個西方和文明世界的挑釁。針對土國探油之舉，發言人直斥是非法行為，侵犯了希臘主權，因此會密切關注土方行動，隨時採取果斷反應。

在雅典當局的強烈反應下，土國表面作出了讓步，召回探測船及軍艦，但希臘方面擔憂，土國艦隊隨時都可能重回爭議海域，因此下令海軍在八月二日前都要保持高度戒備。事實上，土國總統埃爾多安對有關海域亦表達了志在必得的決心。他宣稱：「從伊拉克到敍利亞，從利比亞到愛琴海，我們的國家在哪裏受到威脅，我們就會去哪裏，毫不猶豫展示我們的力量和決心。」

土希兩國劍拔弩張，當然亦存在更為深遠的原因。過去，位處歐亞大陸之間並奉行世俗政治的土耳其，被視為連接兩個文明板塊的橋樑。然而二戰後建立的國際秩序，在近年劇烈改變，以地中海周邊而言，一方面埃爾多安崛起為土國政治強人，並開始強化伊斯蘭色彩；另一方面西方勢力衰退，在恐怖主義、難民潮等衝擊下走向政治保守。

因此，希臘與土耳其的矛盾，實際上象徵兩個文明對立與衝突的加劇。埃爾多安固然試圖透過強化宗教色彩，以謀取伊斯蘭世界的支持；而希臘的後面卻有歐盟。雖然土希兩國都是北約成員國，但北約大部分國家都位於歐洲，絕不會支持埃氏。

至於美國，在土希兩國針鋒相對期間，美軍派出艾森豪威爾號航母，分別與希臘和土耳其軍隊在地中海舉行聯合軍演。這就對雙方發出了明確信號：美國希望土希兩國繼續維護北約的團結與穩定，但若任何一方單方面決意將矛盾升級，便可能失去美國的支持。