特區政府的決策能力弱，因此，防疫禁食肆堂食的政策錯漏百出，深為社會各界詬病。一如豁免入境隔離的政策，只是從文件層面，按自以為是的邏輯決策，不作具體的調查和與業界探索。

事實上，豁免入境隔離還應作核酸測試，測試結果為陰性者，還要防範測試不是完全準確的因素，仍然要對豁免人士的在港行動有所限制、有所記錄跟蹤。很可惜，特區政府各部門在豁免政策底下便放任不理，政府亦不予監督、檢查、追究。顯然是高層決策考慮不周，也不去監督執行，因而不能從執行過程的反饋來得到訊息以調整、修改政策。

禁食肆堂食是為了防疫，可是決策者離地，不明白香港在現時的運作中還有很多人要上班工作，有午膳需要，禁食肆堂食便把不少人趕往路邊進食，在酷熱天氣之下實在無人道，同時多人聚集亦構成傳播病毒的風險。決策不考慮實際情況，反映出決策是在辦公室裏進行，少數人拍腦袋決定，沒有徵詢執行部門和業界的意見。政策一出，問題即見，凸顯出政府決策的失誤。

當然，禁堂食引起的不便與風險較小，比不上豁免政策帶來第三波疫情的巨大傷害。但小事還是失誤，明顯地特區政府上層的決策能力低落，若不改變，便會是大小事一齊出現失誤，社會經濟要付出巨大的代價，典型的「庸官治港」了。

不過，至少在反應方面，特區政府還肯知錯改正。在豁免入境人士一事上，政府堅持不承認失誤，表現出官僚主義的傲慢與固執。現時有否修補漏洞，還是不得而知。而在食肆禁堂食一事上，社會反應強烈，連主張的專家也改口，政府被迫修改政策，開放社區中心作午膳場所，今日起更恢復食肆朝五至晚六可堂食，但把每枱人數限至兩人。

一、兩天內便調整政策，可算是從善如流，有利民生與防疫。只是，為甚麼開始時這麼糟糕？在決策過程中為甚麼沒有人提出異議？是否政府高層決策已變成如一些企業那樣，老闆話事，下屬只有賠笑附和，不敢據理力爭？

殖民地時代，香港決策有英國監督和政策研究支持。回歸後，政務官執政便缺監督與支持，此所以官僚主義橫行，大小決策接連失誤，特區政府的不作為與亂決策，便成為回歸之後香港發展的最大障礙。

禁堂食可以一下子調整，但更重要的全面檢測，特區政府的決策者還是抗拒。香港資源能力不足，為甚麼不請求內地支援？決策者的考慮是人命與香港經濟復甦重要，抑或是向反中排中者投降？