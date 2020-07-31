香港新冠肺炎疫情本已受控，只因港府掛一漏萬，容許大批豁免檢疫人士自出自入，到處播毒，結果引起第三波大爆發，疫情比前兩波更嚴重、更兇險。最無奈的是基層打工仔，在食肆全面禁止堂食之下，許多人被迫蹲在街邊進食，成為一道獨特而悲慘的風景線。人們始終想不通，外國尤其是歐美疫情一直沒有間斷過，為何港府沒有加強堵截，反而網開一面引毒入室？同樣是特區，為何澳門連續一個多月零確診，香港至今依然水深火熱？

事有必至，理有固然，香港防疫進退失據，固然是因為港府失職，也因為港人自私，特別是政治因素作祟，導致病毒長驅直入。在疫情愈演愈烈的情況下，反對派無視禁聚令，繼續號召上街鬧事，甚麼七一遊行、「721」一周年集會、「和你Lunch」、立法會初選等等，簡直唯恐天下不亂。難道黃絲們以為自己百毒不侵？或者他們響應特朗普號召注射了消毒液？

面對疫情瀕臨失控，醫療設備不足，病人望天打卦，港府束手無策，最後恐怕還是要向中央求援。若黃絲們擔心「送中」，不想接受內地醫護支援，最好快快離開香港，去美國也好，去英國也罷，悉隨尊便。君不見，美英確實很自由，連疫情也放任自流，連病人也自生自滅，這不正是黃絲們所追求的目標嗎？

黃台之瓜，何堪再摘，香港本已被黑暴搞得五勞七傷，加上疫症的摧殘，更是雪上加霜。港府統計數字顯示，第二季本地生產總值同比急跌百分之九，雖然較第一季百分之九點一的跌幅輕微收窄，但主要是靠港府資金支撐，並不代表經濟狀況好轉。怕只怕長貧難顧，疫情沒完沒了，港府資金有限，一旦無法再推行保就業計劃，各行各業無以為繼，那才是最難堪的時候。說來實在諷刺，從去年爆發反修例黑暴起，黃絲們一直叫囂「攬炒」，如今終於得償所願，他們應該滿意了吧。