禁堂食令怨聲載道，香港一夜之間慘變第三世界，跪地踎街進食，雨水撈飯，大汗疊細汗加料，食而不知其味，不知人間何世。工友們各有狼狽「搵食」樣子，確實慘不忍睹。全世界都在目擊堂堂國際金融中心，一下子倒退四十年，像窮困第三世界，比改革開放前的大陸更不如。

真實照片勝過千言萬語，對外來船員人道、對自己市民殘忍的政府，今次一日內作出反應，但這次不是跪低，而是衰過跪低，表示為方便有需要的市民，民政署昨日起在早上十一時至下午三時，開放十九間社區中心或會堂供市民用膳，進食時要按照編排座位入座，又呼籲非政府機構在午膳時間開放設施，以便利更多市民。其實要等到政府開腔，已經遲了，多間教堂或志願機構在禁令第一日便已率先開放，招呼市民入內進餐，充分發揮香港人互助互愛的精神。

其實香港地小人多，鬧市餐廳供不應求，繁忙時間長見人龍，長做長有，這年來的倒閉潮純粹被政府玩死，止暴制亂無期，抗疫不力，向經營者開刀。禁止堂食，根本無法應付全港打工仔之需要，正如專家之前形容，有常識都知這做法不妥。政府官員高高離地，屁股不是用來坐，而是去思考，說出的話都像放屁。官員如果有細心考慮，便會發現開放社區會堂給市民進食，與餐廳堂食有甚麼分別？一樣都是室內空間，一堆人同時除下口罩，傳染機會同樣存在，不會因為是會堂就比餐廳低風險。專家亦指出飛沫因為有重量會向下沉，無法向上升，室內樓底再高，也不能降低病毒傳播風險。若果有染疫者混雜其中，恐怕又爆出另一個傳播群組。

政府做事總是招劣評，一就是拖拖拉拉，龜速行事，一就是倉促未經大腦便作出愚昧反應，結果又是要補鑊跪低，今日起又放寬食肆可以早午堂食，朝令夕改，無藥可救。