特區政府宣布七月廿九日起禁聚令加辣，其中一主要措施是食肆一律禁止堂食，只准外賣，此措施一推出便天怒民怨，一發不可收拾，傳媒紛紛報道市民被迫或站在路旁，或坐在街邊進食。開始時還有人轉發大量嘲諷式再創作圖片和文字，例如強調躲進廁所進膳，極盡挖苦之能事。午飯時段適逢下大雨，網上傳出大量外勤工人或站或坐在路邊吃飯盒照片，其中最受注目的，是一群建築工人平排坐在路邊吃飯盒、稍外出一點下着大雨的照片，這個禁止堂食的措施立刻成為眾矢之的，大家齊聲怒斥的焦點。翌日報章的報道，也是聚焦一般工人吃午飯要淪落街頭，或者要去公廁、地盤、垃圾房、停車場、後樓梯、後巷等地進食。

最多人責罵的是政務司司長，因為他在宣布這些加辣禁聚防疫措施時，曾被記者追問過沒有辦公室的一般工人，在禁止堂食下可去何處午飯問題，他隨口答可以去郊野公園。大多數網站的針對性留言，都是指這些特區高官每月領取幾十萬元納稅人的血汗錢，出入有司機接送，在家中別墅進餐，有傭人侍候，上班時安坐冷氣間，不知民間疾苦，決策完全脫離市民大眾。

當日下午已有不少社福、宗教和教育團體表態，說要開放設施，為市民購買飯盒後提供午飯地點，好能在冷氣開放的室內有枱有櫈坐着吃飯，也有工會作相同表態。當天晚上，政府明顯承認禁止堂食的措施錯誤，宣布開放十九個社區會堂和避暑中心供市民進食，算是及時補救。到了昨日，宣布周五起放寬堂食限制，准許食肆朝五至晚六恢復堂食，但每桌只限二人，只准開放一半座位，再一次讓步。

若翻查更早之前的報道，不難找到主張全面禁止食肆堂食的，其實是政府特別委任的幾位大學教授專家。話雖如此，政府當然不能推卸責任，如果依足專家意見，只顧防疫，不理其他因素，最好是全城封閉，全港市民都留在家中，不准外出，避免社區感染。但是政府的決策需要全面考慮，除了防疫以外，還有經濟問題，及普通市民的生活需要。今次禁止堂食措施觸礁，是政府制訂措施未有全盤考慮的結果，幸好決策者從善如流，迅即恢復堂食，起碼有助紓緩民憤。

有人指宣布開放設施供市民入內午膳的部分機構，去年曾是黑暴的儲物站和避難所，此次只不過是反對派乘機揩油。我覺得是因為政府官員決策犯錯，才給對方可乘之機。在事件中，升斗小民是真正受害者，大家對這現象感覺憤怒，要求改正，是合乎正義的反應。