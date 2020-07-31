香港號稱法治之區，藍血大狀甚至認為香港的法律無比高尚，看不起內地。然而事實勝於雄辯，本港司法判決往往匪夷所思，公平公正不知從何談起。

昨日又有一單令人摸不着頭腦的上訴官司審結。無業漢尾隨凌晨歸家的幼稚園女教師，把她推倒地上揸胸非禮更欲強吻她，幸被鄰居開門看見，惟他仍得戚地將雙手放在耳旁向女事主扮「小飛象」才施施然逃去。無業漢去年原被判監兩年，他不服定罪及判刑提出上訴，上訴庭批准其刑期上訴，並於昨日頒下判詞，裁定無業漢上訴得直，減刑至即時釋放。判詞指，上訴人的非禮行為屬嚴重程度較輕類別，不是早有預謀犯案，事主毋須接受精神治療或心理輔導，監禁兩年屬明顯過高，加上上訴人獲准保釋等候上訴前已被扣押九個多月，故給予減刑。

瞧，本港司法又刷新了香港人的「三觀」了，原來將女性推倒地上大肆非禮也不屬嚴重罪案，即興犯案更可成為減刑條件，外人倘不知就裏，可能會以為這是辯方之詞而非判詞。這不禁令人想起數年前的飛鏢會東主落藥非禮女客人案，當時審理案件的法官大讚被告「品格良好，有固定職業，有生意頭腦，熱心公益」，若判入獄，可能影響其正面性格、放監後未能搵到工作，故輕判被告社會服務令，令輿論嘩然、市民瞠目。

「三觀」異於常人的司法判決一次又一次出現，保護女性權益淪為空談，顯然不是偶然，而是結構性問題，香港真枉稱國際大都會，更枉稱法治之區。事實證明，香港不僅黃官充斥，輕視女性的法官同樣不在少數。

林鄭上場後，曾承諾提拔更多女性出任要職，提高女性地位，可惜獲她提拔的都是良莠不齊、泥沙俱下的貨色。尤其是律政司司長鄭若驊，甫上任即醜聞纏身，包庇反中亂港集團路人皆見。司法烏煙瘴氣，胡審亂判比比皆是，皆因上樑不正下樑歪也。