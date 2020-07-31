不少人感慨生不逢時，碰上這年頭的特區政府，腦袋像是不大靈光，處事左支右絀，於是愈想愈咬牙切齒，大有恨鐵不成鋼之嘆。

筆者卻是抱不同態度，須知做官糊塗的人，天下滔滔皆是，你對他們認真，只會苦了自己。很多人緬懷殖民地時期英國人統治下的香港，即使是一段黑白的回憶，也要使勁地塗上絢麗色彩，那卻是自己在騙自己。英國的當家者真有三頭六臂，今日又何至於將自己的家園弄到如斯田地？單說處理新冠肺炎疫情，唐寧街十號所表現的智慧，就不見得能比一個第三世界國家高明。

其實，世界上大部分的管治班子都不濟，看待自己的政府，就如同看待家門前一隻愚蠢、野蠻而又懶惰的大狗。這隻狗雖然有齊各種缺點，但慶幸牠懶惰，你如果夠聰明的話，就不要嘗試去喚醒牠和訓斥牠，讓牠醒來，大多會使你後悔，反倒該作自我提醒，千萬別去打擾牠，愈讓牠睡得深沉，你愈能有安樂日子可過。

很多香港人對世事琢磨不透，試圖以各種方式鞭策特區政府，卻不知那是自找麻煩。愚蠢的政府愈想解決問題，就愈是會將問題變得難以解決。精明的讀者當會發現，新冠肺炎疫情再度爆發後，本欄很少批評政府的防疫措施，即使偶一為之，也是惜墨如金。因為外界的批評一多，管治班子就一定會覺得要做點東西作回應，笨人只會做笨事，你又何苦來哉！

應對疫情的第三波爆發，近日政府推出新猷，餐廳全日禁堂食，到頭來午飯期間全港多條街巷擠滿蹲着吃飯盒的人群，人與人更容易有密切接觸，病毒就更容易流播。所以嘛，如果下次有政府官員問你：「我們的施政還有甚麼地方需要改善嗎？」拜託，你就答他：「一切已經太好了，千萬別再做甚麼就行。」