新冠肺炎第三波疫情來勢兇猛，理大研究揭發本地多宗個案嘅病毒株基因排序，與輸入個案一致，證實係庸碌無能高官豁免海員、機組人員檢疫種禍。食衞局局長陳肇始無奈認衰，話會「嚴肅跟進」。

「嚴肅跟進」向來係庸官最愛耍嘅官腔，佢哋廢噏張弛有道，實際係率性而為，不顧實際，施政只顧自己方便，不理民間疾苦！其堅離地何止係人頭豬腦，直頭係本報「功夫茶」一針見血鬧爆庸碌高官用屁股思考！

「禁堂食」之下，打工仔真係「食晏難於上青天」，生為港人何堪受此折磨？政府無能，折磨市民一鑊又一鑊，一鑊甘過一鑊！彼蒼天者，曷其有極！為甚麼食個午飯，仲慘過走難？本報尋日頭版道盡打工仔冇啖好食嘅淒酸，前日中午酷熱天氣警告生效兼局部地區有雷雨，但見打工仔捧着飯盒好似做咗虧心事，瑟縮公園、後巷、街角，以雨水和汗水「送飯」，有中年漢在餐廳外雙膝下跪用餐，更有人在公廁內捱麵包；地盤工人日日喺酷熱天氣下開工，依家連搵個清涼嘅地方食飯都難，食個飯有風沙相伴，仲有響雷伴奏，唉，捱個飯盒啫，使唔使咁對人吖！

政府防疫抗疫甩甩漏漏，施政全無章法可言，結果每次「加辣」都玩殘市民，灑向人間何止怨，簡直係怒火！嗱！一招全日禁堂食，打殘食店，留難基層！禁堂食令甫實施即引起全城民憤，於是決定開放十多個社區會堂供市民午膳。老朽草此文時政府又跪低，宣布今日起放寬早市及午市堂食，限每枱最多二人！庸官施政，好心設身處地為基層諗一諗，唔好諗住自己有家廚整豪華版飯盒，根本不必為食操心；或者坐喺冷氣房，叫秘書吩咐辦公室助理買外賣，咁又點會知民間疾苦吖？目見之不如足踐之，所謂「腳上有泥，心中才有數」，同心抗疫，庸官試吓烈日下踎喺街食個飯盒吖！