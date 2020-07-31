英國反對北京通過《港區國安法》的動作，較歐盟及其他國家強烈，這種討美國喜歡的手段被質疑會否「跟車太貼」，偏離了英國的外交政策及價值觀？直覺上這是說得通，但以英國長期以來的政治手腕，表面所做的並不代表最終所求，以今次反對港區國安法實施為例，英國要盤算的，卻是英美貿易及脫歐談判的出牌策略。

英國與歐盟在脫歐貿易談判沒有進展，剛完成的討論是「與達成共識有一定距離」。英國脫歐過渡期剩餘幾個月，若未能達成新的貿易協議，英歐之間會有更多摩擦。脫歐後的英國，貿易上需要理順與歐盟的關係，亦要跟美國訂定新的貿易協議，這兩項談判在時間上有一個交叉點，就是美國十一月的總統選舉，專長搞政治的英國，定會研究過特朗普連任成功與失敗的後續策略，現時英美貿談，英國投美國所好打中國牌，是利用這種親和關係，在兩國貿談過程中取得更多好處，造成近期英國隨美國有不同針對北京的舉措。

既然美國要封殺華為，英國亦為華為設限，時間設定在二○二七年前排除華為；美國與盟國就港區國安法圍堵北京，英國就利用英國國民（海外）護照（BNO）安排配合，但擁BNO者需先在英居住滿五年才符合定居條件。華為與BNO成為英國向美國爭取在貿易最大優惠的武器，獲取甜頭後的五至七年，處理的手法會按世情改變。

而英國脫歐後，要向歐盟樹立「大英帝國主義」形象，先與美國達成符合英國利益的貿易協議，再拿這個協議做議價藍本，跟歐盟貿談，顯示英國有獨自發展國際貿易的能力，歐盟的談判底線會逐步退減，又令英國得益。

英國因應時勢去爭取最佳利益，現今英國處於後脫歐和後疫情時代，要打造「全球化英國」，離不開與北京的合作，現時所使出的外交煙幕會被時間掃清。