突擊提拔「七○後」副部級官員，是今年內地人事方面最受關注的大動作之一。一方面，前幾年刻意放緩幹部提拔步伐，失之於矯枉過正，今次作出修正完善；另一方面，這批在新時代集中上位的年輕幹部，是重要的後備軍集團和接班人團體，在未來政壇具有特殊影響力。雖然未必人人都能夠笑到最後，但是已在仕途比併中佔得先機。

最新的消息是，文化和旅遊部非物質文化遺產司司長陳通，空降上海市副市長，成為現今政壇第四十六位「七○後」副部。今年三月以來共提拔二十五人，超過之前歷年總和。目前，內地三十一個省區市中，只有新疆尚未配備「七○後」副部。除了速度加快之外，還有三大新看點值得關注。

其一，多省市出現了雙人配置，擁有兩名「七○後」副部，這包括上海、福建、貴州、西藏四地。上海有市委常委兼秘書長諸葛宇杰以及副市長陳通；福建兩名副省長郭寧寧、崔永輝，此前分別擔任農業銀行副行長、湖北荊州市長；貴州兩位省委常委時光輝、劉捷都是跨省平調；大唐集團副總經理任維、西藏山南市長普布頓珠，則相繼履任西藏副主席。

在「七○後」尚屬稀缺資源的當下，這四地的特殊待遇，與其地位不無關係。上海、福建都是高官輩出的政治高地，其培養作用自然不可小覷。西藏、貴州是中國最貧困艱苦的地區，符合「將年輕幹部放到艱苦崗位上磨練」的用人方針。在扶貧列為頭號任務的背景下，更是如此。

其二，少數民族陸續湧現「七○後」高官。除了藏族的普布頓珠，還有內蒙古興安盟盟長奇巴圖升任自治區副主席；回族的阿東、楊志文分別升任吉林、青海兩省副省長。法律規定，五大自治區政府主席須由少數民族擔任。而歷屆人大副委員長、政協副主席為五大少數民族代表安排領導人席位，亦是政壇慣例。幾位一馬當先的少數民族高官，未來空間頗廣。至於新疆遲遲未有「七○後」嶄露頭角，或許因相關篩選考察更為嚴格。

其三，來源渠道多元化。最早一批各省的「七○後」副部，金融機構和央企的空降兵佔據絕對優勢。而後，大量提拔地方市委書記甚至市長，跨省調升副省長。對比之下，中央部委「貢獻率」偏低。第一位是全國人大常委馮忠華空降海南省副省長。而後，陸續有中央統戰部僑務局局長劉玉江、發改委副秘書長程曉波及陳通分別外放河南、甘肅、上海。並且，最早選拔的「七○後」，以財經領域為主，而今擴展到法律、統戰、文宣等各方面。

但中央部委自身的「七○後」幹部選拔仍顯滯後，目前只有九人，且集中在金融及紀檢領域，包括銀保監會副主席周亮和紀檢組組長李欣然，中紀委副秘書長苗慶旺及宣傳部部長王建新，應急管理部紀檢組組長蒲宇飛，交通銀行行長劉珺。除此之外，只有共青團常務書記汪鴻雁、人民日報社副總編輯趙嘉鳴、發改委副主任叢亮三人。下一步有望補足短板。