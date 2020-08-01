世界視線：特朗普抗疫無方　專家意見視等閒

美國總統特朗普日前表示，自己跟抗疫專責組的過敏與感染疾病中心主管福奇，「關係非常好」，但不明白為甚麼對方受歡迎，自己的民望卻不高，並開玩笑問為何「沒人喜歡我」。

美國昆尼皮亞克大學最近進行的一項民調，可供特氏參考。該民調顯示，六成七受訪者不信任特氏提供有關新冠肺炎的資訊；相反有六成五受訪者表示，他們相信福奇提供的資訊。

很明顯，民眾支持福奇而非特氏，是看穿了後者將抗疫政治化，將包括福奇在內的衞生專家視作用完即棄的工具；專家們提供的專業意見，特朗普政府更是不屑一顧。

就以福奇為例。華府抗疫不力，一味卸責甩鍋，對外把中國當作「稻草人」，對內則將矛頭指向一眾衞生專家，「江湖地位」超然的福奇更是首當其衝，一度被邊緣化；白宮貿易顧問納瓦羅早前緊跟特氏路線，發表文章痛批福奇，但當國內疫情持續惡化，特氏不得不擺出一副「認真抗疫」的架勢，並把福奇「召回」白宮時，納瓦羅立即「變臉」，接受採訪時強調自己「跟福奇是一個團隊的」。

江山易改，本性難移，哪怕是關乎億萬民眾性命安全的抗疫大事，只要有人將鎂光燈從他的身上搶走，特朗普都會立即「反撲」，可以斷言，一旦疫情受控，「福奇」很快又會被「打入冷宮」，然後由特氏收割「勝利果實」。

問題是，疫情受控不知何年何月，儘管特氏一再吹噓疫苗研發進度良好，但能否在今年內面世，難以樂觀，而在這之前，特氏指揮抗疫卻繼續胡攪蠻纏、誤導公眾，至今他還在堅持，治療瘧疾的特效藥羥氯喹，對治療新冠病毒有效，結果又被福奇打臉，強調臨床試驗表明羥氯喹並無奇效。距離十一月大選愈來愈近，特氏抗疫不力，被萬民唾棄，把疫情甩鍋中國的招數又已用老，還有甚麼牌可打，會否在南海輕啟戰端，甚至承認台灣地位？可是如此一來，北京的核心利益被觸碰，想繼續大局為重也不可能，到時中美必有一戰，恐將一語成讖。