功夫茶：上解下禁失心瘋　女猴王一味靠害

新冠肺炎疫情第三波兇猛如虎，已連續十日單日破百，而且幾乎全部都係本地確診，事實證明社區爆發愈爆愈有！特區政府嘅抗疫手法錯漏百出，禁堂食令朝三暮四，基層市民食個飯盒都驚畀雷劈，而匿埋公廁嘆「如廁撈飯」嘅大有人在！阿哥，庸官無能，竟如此懲罰市民！

政府施政堅離地，庸官又乜事都貪方便一刀切，對眼生喺屁股上，稍食人間煙火嘅都知全日禁堂食行唔通，家吓又唔係全民在家工作，梗係搞到天怒人怨啦！打工仔冇啖好食而飲食業就轟政府施政如玩泥沙！庸官知衰，補鑊又係唔用腦，開咗十九個社區會堂畀市民用膳，點都好過叫人去郊野公園開餐啩？點知又畀人問候，唔通社區會堂開餐會好過攞正牌照嘅食肆？唔通病毒有眼？會唔喺社區會堂爆發？

唉！於是冇靈魂政府死死氣解禁，容許每枱最多兩人。都話咗呢個政府花臣多多㗎啦！問題係冇招掂，防疫一塌糊塗，唔識填窿塞漏，疫情嚴峻下落得鑊鑊靠害市民！行文至此，功夫茶忽然諗起一則關於花果山嘅傳說，不妨同各位街坊分享吓。

嗱！話說位於山之巔，風光如畫，每年春天，杜鵑花開得特別嫵媚，那裏住了一隻女猴王，佢之前唔畀啲馬騮喺山外亂摘果子果腹，驚佢哋中毒！不過，馬騮生性反叛，群起革命，不怕犧牲，要爭取「吃果果嘅自由」！

女猴王睇見大群馬騮群情洶湧，終於知衰，應允佢哋喺外面採吓野果！內心梗係心有千千結，唔多放心，驚住喺外面食得多野果，腸胃舒暢，忍唔住又要隨時放低幾両，於是女猴王搔一搔腋下之金毛，雙眼努力一瞪，厲色疾言喝道：你班馬騮，豎起耳仔同我聽住，在外開大，臭臭隨風易飄揚，容乜易播毒到我山之巔，臭死晒「一園紅艷醉坡陀」嘅杜鵑花㗎！由依家開始，在外唔准開大！務必要忍屎忍尿十粒八粒鐘返回屋企至准出恭！違者屁股會被塞炮仗，再點火引爆！

一大群馬騮，喺女猴王嘅淫威下，除咗O嘴，就係無奈，阿姐，呼喚大自然乜唔係馬騮嘅天生權利咩？依家果腹又隨時朝三暮四，變來變去，朝令夕改，分分鐘冇啖好食！好嘞！解禁咗可以在外採摘野果充飢，又嚟一招搞人後面，呢個女猴王，究竟要不要馬騮群存活呢？

據說清朝名士鄭板橋留畀個仔嘅遺言，就係一首打油詩：淌自己的汗，吃自己的飯，自己的事情自己幹。靠天靠人靠祖宗，不算是好漢。功夫茶由是不忘提醒特區一眾庸官，疫情嚴峻固然係你哋把關不力，每次「加辣」抗疫之前，千萬要心思細密設身處地為市民諗諗，畀佢哋有尊嚴咁吃自己的飯，切勿學女猴王上解下禁失心瘋吖！