產評：房策失敗徒畫餅　撤辣方能保民生

運輸及房屋局最新數據顯示，未來三至四年可提供的一手私人住宅單位數量減少三千伙，至僅九萬二千伙，創逾四年新低。由於香港正受疫情衝擊，不排除會進一步拖慢賣地及物業發展項目施工進度，未來潛在供應或進一步下跌。這在在反映港府建屋目標存在諸多變數，既無法穩定供應預期，以之滿足港人安居需要，更如畫餅充飢。經濟民生無瓣掂，香港諸事不順，寶地淪為亂地，豈非無因？

香港今年首兩季本地生產總值（GDP）皆按年大跌百分之九左右，最新失業率更創十五年新高，失業大軍已增至約廿四萬人。隨着七月疫情大反彈，經濟陷停擺，估計就業市場和營商環境會持續惡化，今季復甦已不存希望。

在如此惡劣的宏觀面下，樓市更顯畸形！差估署數據顯示，六月份私人住宅售價指數已連升兩個月，上半年升幅近百分之二。經濟差，樓價不跌反升，絕不見得可喜，皆因欲安居者更加無望，而面對營商和就業市場嚴峻，高樓價以及樓市辣招持續執行，皆削弱企業和市民的抗逆能力，生活只會更苦。

值得留意的是，今年上半年，私人住宅租金指數累跌逾半成，與樓價指數背馳，足以反映用家負擔能力趨降，難以負擔高昂租金。樓價與租金逆行，意味物業投資回報下降，相關估值將會受壓，樓市不無隱憂。可政府無法維持穩定的新供應，且持續執行樓市辣招扭曲市場運作，讓樓價維持在高位空轉。問題是，物業投資者的租金收入下降，手持的物業又有價無市，要套現應急只得大幅劈價才能成交，一旦國際形勢轉差，香港信心危機惡化，極端情況下，樓價不無腰斬之虞。

去年港府放寬首置按揭，讓更多業主可勉強上車，惟見到今年上半年，香港負資產住宅按揭貸款宗數較去年同期顯著惡化，涉及的未償還貸款額由數百萬元飆至逾七億元。若下半年香港經濟持續尋底，樓價高企的局面尚可維持多久？

有說港府繼續維持緊絀的土地供應，房屋供不應求，樓價就難大跌。可別忘記，經濟衰退令居民收入持續下降，等救濟多過等置業，最終只會令需求面萎縮，那供不應求的格局自會不攻自破。更何況住屋問題的死結不解，只會深化社會貧富懸殊的矛盾，深種社會不穩的禍根。試問同舟人不是各散東西，就是無心戀戰的話，振興經濟可以從何談起？民不安，天下又何以安？如今既能盡快做，又能立竿見影的正是撤銷樓市「辣招」，且別再猶豫！