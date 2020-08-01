正論：押後只是權宜計　劣政不改建制危

醜婦終須見家翁。在港府連日不斷放風後，昨日終於正式公布將九月立法會換屆選舉押後一年舉行，成為特區史上首次押後選舉。特首林鄭月娥義正詞嚴羅列大量在疫情嚴峻下舉行選舉的弊端，並決定引用《緊急法》以及由國務院依法提請全國人大常委會作出決定，處理押後選舉衍生的議員任期及立法會真空期問題。有關公布毫不令人意外，放在前台的理由亦不可謂不合理，惟高官不能明言的恐怕是，在抗疫無能、施政甩漏的情況下，建制派無可避免要為港府「埋單」，不押後選舉勢必重蹈區議會選舉大敗的覆轍。

林鄭甫見記者，即煞有介事強調昨日是「疫情記者會」，着眼點只有疫情，不涉政治，並承認押後選舉是抗疫七個月以來最艱難的決定。接着便一口氣說出本港疫情失控的大量數據，而現在距離立法會換屆選舉只有三十多天，一旦數以百萬計的選民聚集在狹窄的票站投票，造成的交叉感染風險將幾何級增加；數以萬計的票站工作人員亦難以保持社交距離工作；提名期結束後便是各種造勢拉票活動，這類活動除了違反最多二人的禁聚令，更會造成播毒隱患等等，港府不得不作出今次決定。

她續指，目前仍有大量滯留海外及內地的選民難以回港投票，造成不公平；長者選民外出投票又要承受很大的感染風險，加上有六、七十個國家及屬地都因疫情而押後選舉，包括英國和澳洲，有外國經驗可循。由於《立法會條例》並不適用，遂引用簡稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》將選舉押後至明年九月五日舉行，昨日刊憲，今日凌晨零時正式生效，所有的選舉程序即時終止。至於因押後選舉造成的立法會真空等問題，已向中央呈交緊急報告尋求指示，國務院回覆稱，將依法提請全國人大常委會作出決定。外界預料人大將以釋法方式處理衍生的問題，藉全國最高權力機關一錘定音，堵塞有關決定遭司法覆核的漏洞。

無可否認，本港疫情嚴峻，昨日再新增一百二十一宗病例，已經連續十日單日個案破百，至今不見回落迹象。在人命關天的大前提下，押後選舉是合情合理之舉。惟林鄭洋洋灑灑說了一大堆漂亮話，卻依然難掩心虛和空洞，那就是立法會選舉不僅僅是防疫問題，本質上是政治問題，政治才是核心。林鄭愈強調無政治考慮，愈難以令人信服，愈顯得自欺欺人，尤其是建制派與港府是一體兩面、唇亡齒寒的關係，港府施政不得人心，必然危及建制派選情，如期舉行選舉對建制派是利是弊，清楚不過。

這樣說並非無的放矢。反對派早前大搞初選眾投，吸引逾六十萬選民投票，姑勿論當中有沒有水分，不少票站當日大排長龍卻是不爭的事實，而且投票者又以年輕選民居多，證明黑暴以來延續的聲勢仍在。眾所周知，去年區議會選舉投票率高逾七成，正是與許多年輕人成為「首投族」有關；根據過往經驗，投票率愈高，對反對派選情愈有利，何況反對派搞初選的目的，造勢還是其次，方便在正式選舉中配票才是主因。

凡此種種，已可預示九月立法會選舉若如期舉行，建制派大敗的機會高唱入雲。即使立法會選舉採用比例代表制，跟區議會的單議席單票制有別，惟功能界別一旦失守，建制派失去議會主導權，反對派「35+」奪權成真，所謂的真攬炒十步便一語成讖。這是中央、港府以至建制派都無法承受的重，與其屆時的政治局面更加失控，不如藉疫情之機果斷叫停選舉。

當然，若建制派有做好監督和議政等工作，部分選民的眼睛還是雪亮的。問題是，建制派有沒有做好這份工？去年反修例黑暴爆發，整個社會被暴燄焚城，尊貴的建制派議員不但沒有奮起與反對派周旋，遑論走到前線據理力爭，反而龜縮一旁，有些人甚至同港府割席，大難臨頭各自飛。到了黑暴稍歇，疫禍又起，港府抗疫毫無章法，愈補愈漏，偏偏建制派仿似隱形，任由港府胡亂出招，激起天怒人怨。

單是禁堂食令，由禁晚市擴至全日禁，完全無想過數以百萬計打工仔吃飯難的問題，終於令堂堂國際大都會出現一幕幕工人跪地扒飯、雨水送飯、廁所吃飯等第三世界景象，民怨沸騰，最終在禁令生效翌日即告跪低，昨日恢復早午市堂食，簡直自取其辱。敢問建制派有向港府出謀獻策或直斥其非嗎？特別是一些身兼行會成員的建制派議員，不可能一味撇清關係，只將廢策責任歸咎於政府而與自己無關。敢問他們有代打工仔發聲嗎？抑或與廢官一樣身嬌肉貴堅離地？

更不必說，本港深層次矛盾千頭萬緒，房屋問題尾大不掉，上樓難於上青天；經濟結構單調，年輕人難以向上流，黑暴和疫症來襲，更是一潭死水，民生維艱。這些社會問題，政府固然負有最大責任，但建制派亦不可能一味坐享政治紅利而擺出關人個關的姿態。市民看在眼裏，記在心中，對港府和建制派的不滿勢必反映在選票上，不押後選舉，恐怕這一戰將輸得十分難看。

然而，拖得到一時，拖不到一世。儘管押後選舉大局已定，建制派終於可以鬆一口氣，但這一年依然險阻重重，倘港府和建制派不吸取教訓，不打醒十二分精神，一味依賴中央打救，那麼，即使僥倖捱到明年，選情依然難言樂觀，反對派依然有力反撲。