神州觀察：官員出書為名利　權力變現太容易

不好名者，斯不好利；好名者，好利之尤者也。內地當局每每要求黨員幹部嚴於律己，淡泊名利，以無私奉獻精神服務大眾，偏偏有些人就是不甘於「平淡」，挖空心思都想以手中權力變現名與利，而且很容易達致目的，蓋因內地官場昏聵，巴結奉迎、唯權力是從者眾。

吉林省公安廳常務副廳長賀電所著《平安經》一書近日於網絡「竄紅」，原因不是該書寫得有多好，恰恰是寫得太「水」，乃至被輿論嘲諷指連小學生的水平都不如。簡言之，就是以「×××平安」為模式組詞，將一些人體器官、地理名稱或數字、年齡、行業等名詞套入即可，一本「經書巨著」就此橫空出世，且能以近三百元人民幣標價成為熱銷書，以致去年底初版未夠賣，今年需再版發行，儼然奇葩「一枝獨秀」，令人嘆為觀止。

別看平民大眾對此嗤之以鼻，乃至深有被侮辱智商之感，惟該「巨著」在吉林省各官方機構、新聞媒體、文化學術界卻被推崇備至，不吝溢美之詞。譬如吉林省應急管理廳早前就通過官方公眾號發表「讀經感言」，將《平安經》稱為跨國傳世的經典大作，形容是字字珠璣、滌蕩靈魂。又稱官員閱讀此經，可領悟初心使命；學者閱讀此經，可頓悟平安哲理：商賈閱讀此經，可保企業平安無虞；民眾閱讀此經，可安享世間太平，吹得神乎其神。

此外，當地文藝界還發起了《平安經》公益朗誦研討會，及邀請國內著名學者、詩人、藝術家寫讀後感或朗誦，落力進行推廣宣傳；而賀電本人亦賣花不忘讚花香，稱此書旨在反映時代呼聲，回應公眾期待，宣揚中華文化，同時也表達了自己的職業情懷。明明是一名公安官員，寫書卻成了職業，何況此官還擁有書法文獻學博士、教授、博導等身份，已出版專著數十部，真不知哪來的精力，有沒有佔用工作時間、不務正業？其他著作又是甚麼水平，都糊弄了哪些人、賺了多少錢？國家領導人早就說過，當官就別想發財，想發財就別當官，其他門路多得很，又有這麼多技藝傍身，不如掛冠而去，以求得真正平安。

問題就在於，若真離開官場、失掉了權力，只怕想發財也沒那麼容易，至少靠這種出版「水貨」書籍求取名利方式難再行得通。這不，賀電還沒辭官呢，相關出版社就已紛紛出來撇清關係，都說不曾授權發行過該書，各銷售平台亦火速將之下架，那又如何解釋該書一版再版、爭相購買的事實？搶着買書的又是哪些傻瓜？在事情鬧大引來吉林省政法委等部門聯合介入調查後，人未走，茶已涼，這是赤裸裸的現實；說白了，這些人買的不是書，而是權力。