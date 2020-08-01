近月，美國內外都在談論美元會否大貶。事實上，美元已開始貶。一是由於聯儲局無限量發行貨幣；二是美國疫情和經濟同時惡化，沒有好轉迹象；三是國內外投資者看淡美元，部分是政治因素，要避開美國借美元進行無理的制裁，部分是美國經濟沒法在疫情失控下改善，聯儲局不能加息或收緊銀根。單只市場上的供求因素，和與其他貨幣的利差因素，為了逐利或避險，投資者均會捨棄美元。

今次美元貶值帶有周期性質，反映美國經濟周期變動。但同時也有結構性質，顯示出國際金融經濟的根本轉變。

以美國的負債經濟來看，在債務難清底下，美元不可能不貶。但當前更關鍵的打擊，是作為國際貨幣的美元，過往氾濫全球國際支付結算中獲得巨利，以印刷鈔票的成本獲取鈔票面值。美元在海外流通的規模大於本國流通量，其中一部分若在國際市場被棄用要回流國內，對國內的金融的衝擊會極大，直接的效果是美元供過於求被迫貶值。

特朗普推行的逆全球化，實際上嚴重打擊美元的全球化。例如中美經濟脫鈎，兩國企業各自撤回，它們在日常運作中用美元作跨境交易的比重會大減，中美兩大貿易國的逆全球化，對美元需求的減量可以是災難性的巨大。

美元現時在國際市場流通，一是歷史因素；二是高流通性的方便；三是美國政治軍事金融的強勢。但特朗普政府到處樹敵，隨便拿起金融制裁的大棒。無論與美友好或不友好的國家都要防範美國用美元金融制裁的風險，去美元化便成為眾多國家的國家安全戰略。

據內地《參考消息》報道，今年第一季度，中俄貿易由以往近九成的美元結算，跌至百分之四十六，歐元卻升至百分之三十，俄羅斯的總體對外貿易使用歐元比重也達百分之四十六。俄外貿使用美元會迅速跌至三成。俄羅斯是去美元最積極的國家，但它佔全球貿易的比例不大。但以中俄貿易的去美元化情況看，俄的示範作用，會經過中國與其他貿易夥伴擴散出去。不過，替代美元的不是盧布或人民幣，而是歐元。

今年六月，全球國際收支結算中，使用美元的為百分之四十，歐元為百分之三十四，人民幣加上港元只有百分之三，影響有限。俄羅斯的去美元化是用歐元，假若中國亦跟隨，也作為對美國攻擊的反制。歐元大有機會回歸到二○一三年左右的全球第一國際支付貨幣，以四成多的比重壓倒美元的二成多。國際上棄用美元改用歐元，結果是無限量發行的美元，不大貶便奇怪。