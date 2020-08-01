社會主義和資本主義的鬥爭有其規律，有各種形式，在不同的問題上有不同的表現。九七回歸，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，核心問題，仍然是社會主義和資本主義的鬥爭，仍然是共產黨和各種反共勢力的鬥爭。對此，誰都知道。只不過為了香港的穩定繁榮，為了「一國兩制、港人治港、高度自治」能讓社資鬥爭「和平共處」，能讓共產黨的「包容大度」和「遠大目標」，把各種反對勢力「安頓下來」、「求同存異」，社資矛盾和鬥爭就被長期刻意掩蓋，北京方面尤其不提。

那段時期，中國正在推行和深化改革開放，正在向美英西方取經學習借鑑，正在為了融入全球化、謀求大發展而韜光養晦甚至委曲求全。對香港的社資之爭，對社會主義「一國」不斷遭到代表國際資本主義和反共勢力反對派的多方面進攻，一直包容忍讓，試圖以柔軟身段化解矛盾。

然而，香港反對派代表的國際資本主義和反共勢力對「一國」的攻擊，最終目的是要用西方資本主義的政治制度奪取「一國」和中央對香港的全部管治權力，把香港從中國分離出去，其惡果大大超出了社資制度之爭，涉及國家主權和安全。「一國兩制」可以包容社資之爭，可以包容一些人一天到晚吵吵嚷嚷的罵共反共，但絕不能容忍國家分裂、絕不能容忍包括香港特區在內的國家政權被顛覆。於是，這些年鬥來鬥去，鬥出了今日北京大反擊的局面，鬥出了《港區國安法》的頒布施行。

毛太祖一九六三年反擊「資本主義復辟逆流」時說，這一場鬥爭是重新教育人的鬥爭，是重新組織革命的階級隊伍，向着正在對我們猖狂進攻的資本主義勢力作尖銳的針鋒相對的鬥爭，把他們的反革命氣燄壓下去，把這些勢力中間的絕大多數人改造成為新人的偉大的運動。

現在北京推出《港區國安法》展開的大反擊，也是在打退反對派和外國勢力相勾結的猖狂進攻，在重新組織和強化愛國愛港隊伍，在教育一些人成為有正確國家觀念的新人。