盡信書不如無書，盡信專家不如無專家。港府防疫進退失據，全面禁止食肆堂食的措施實施兩天即極速跪低，固然是因為官僚離地，也是因為信錯專家。早在第三波疫情爆發之初，專家們便紛紛獻策禁止食肆堂食，港府照單全收，結果搞得一塌糊塗。專家們從防疫角度出發而提出建議，這是可以理解的，問題在於港府不理實際情況而胡亂決策，自然荒腔走板。

其實，專家也有很多種，有的真材實學、務實理性，有的沽名釣譽、譁眾取寵，港府到底相信哪一種？早前有醫學界人士呼籲專家同行不要將抗疫政治化，否則會引火自焚，更要求錯估疫情的專家向市民道歉，不要拿數字來嚇人。這顯然不是無的放矢，某些專家不知出於甚麼心態和目的，經常故作驚人之語，以致頻頻出醜，這邊發表文章那邊撤回，這邊接受訪問那邊下架，即使一錯再錯也面不改容，更別說向市民道歉。壞就壞在港府庸碌無能，一味迷信專家，朝令夕改也就不足為奇。

歸根究柢，香港最大的問題是社會泛政治化，連防疫抗疫也不例外。內地能夠迅速控制疫情，是因為社會團結，齊心協力，一方有難，八方支援，而這種精神恰恰是香港最缺乏的。很簡單，武漢可以封城，可以禁足，反觀香港禁止食肆堂食也引起怨聲載道，遑論封城和禁足。最不可思議的是，都這種時候了，黃絲們依然逢中必反，連港府要求中央支援抗疫也被視為洪水猛獸，如此反智的社會還有救嗎？

這就難怪了，有人建議全民檢測，港府遲遲沒有回應，非不為也，實不能也。以香港現時的人力物力，根本應付不了全民免費檢測，唯一選擇就是要求中央支援，而這勢必又會觸動黃絲們的變態神經，港府固然沒有這種勇氣，中央也沒有必要做這種吃力不討好的事。自作孽，不可活，香港淪落到這種地步，一切都是咎由自取，與人無尤。