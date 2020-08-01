一個地方的抗疫成效，不是自吹自擂便可以欺騙世界，除了用確診數字走勢以及死亡數目來分析，也可以從其他客觀因素來斷定。香港政府抗疫不力，是全方位差強人意。本欄曾多次以台灣、澳門甚至內地來比較，狠狠地摑了港府一記耳光。這些事實都為人熟悉，今天要從較冷門角度來看，從香港的體育賽事依然未能夠重新展開，揭示特區抗疫的失敗 。

歐美國家起初的疫情爆發厲害，每日確診個案成千上萬，而香港初期只不過是個位數或頂多十數宗，看來情況相當樂觀，但經過三數個月後，英國疫情雖未遏止，但香港亦同樣水深火熱，不同的是，英超足球聯賽自從三月因疫症停擺後，曾多次醞釀腰斬，很多人替三十年未能奪冠的利物浦不值，今季積分領先極大距離，卻竟恐怕被病毒奪去桂冠，但經各方面努力斡旋，政府亦有清晰指引，球會方面盡力配合，終在六月中旬恢復展開，剛過去的星期天順利完成本季全部賽事，利物浦有驚無險獲得首個英超聯賽冠軍。其他歐洲國家陸續復賽後，也基本上沒有大問題，西甲圓滿閉幕，意甲亦接近完成賽事。就算美國今時今日依舊是重災區，特朗普佛系抗疫，千夫所指，美國職業足球聯賽仍排除萬難復賽。再以同是亞洲地區比較，日本疫情反覆，但職業足球賽也戰火重燃。反觀香港的職業足球賽事，依然半死不活，復賽無期，甚至有球隊退出，惹來欠薪等風波。

大家知道不能把所有問題怪罪體育協會和球隊，政府始終未能夠穩定疫情，愈爆愈烈，加上振興經濟無方，球隊尋贊助商亦十分困難，令到香港的體育賽事冬眠，復甦無期。

英美在疫情中死得人多，遠超香港死亡數目，但人家顯示出打不死的體育精神，相反香港像鬥敗的公雞，一蹶不振，有甚麼的政府，就有甚麼的環境。