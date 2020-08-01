台灣前領導人李登輝死訊傳出，各方傳媒紛紛報道。無論大陸還是台灣，他的死訊都引起不少議論，對他的評價也是言人人殊。大陸網民對他貶斥者眾，認為他的中華民國在台灣論，是以領導人的地位率先倡議台獨，背棄國民黨蔣介石時代的「反攻」、「統一」基本路線，造成如今的實體獨立局面。台灣方面的評論比較尷尬，藍營不能否定他曾是國民黨最高領導人的事實，但不得不對他把國民黨弄到四分五裂，一手扶植民進黨上台的背叛立場加以否定，即使未至大力鞭撻。對綠營來說，他是台獨的先知和教主，是帶領台獨擁護者過紅海走進迦南福地的摩西。

李登輝的一生，立場飄忽，令人捉摸不定，他的性格迥異，從專家學者出身，後來轉當黨工，不覺得有何突出，但表現忠心可信，成功上位，贏得台灣第二代領導人蔣經國的信任，悉心栽培，一手扶植他當上國民黨接班人。他當總統後在處理大陸關係上取向反覆，開始時擺出友好姿態，令北京領導人覺得是可以對話的夥伴，但後來卻漸行漸遠，把自己一手締造的兩岸和諧氣氛摧毀，演變成兩岸對峙的敵對關係，拔劍張弩，差點兵戎相見，兩岸和諧關係再無法挽回。

李登輝卸任總統後自以為是，利用個人在國民黨內的威信搞分化，一手奠下黨內派系分裂之局，另一手卻去扶植仍算是敵對的民進黨上台，可以說是翻手為雲、覆手為雨，長時間保持對台灣政治的舉足輕重影響。他近年在台灣政壇的影響力其實已經過去，只是保留台獨先知形象，以九十七高齡去世，實在是高壽了。李登輝的逝世，標誌着台灣一個時代的過去。

我倒佩服李登輝的個人發展道路，是多姿多采的一生：台灣日治時代當皇民，日本名叫岩里正男，升學京都帝國大學，因太平洋戰爭中斷。戰後回台進台大，曾加入共產黨。五、六十年代經歷國民黨白色恐怖竟能全身而退，成功洗底，加入國民黨。曾去美國艾奧瓦州立大學留學，回台後當學者和專家，後去美國康奈爾大學拿到農業經濟學博士，回台當農業專家，又是國民黨要員。此後扶搖直上，成蔣經國的接班人，當完國民黨總統後，再搖身一變，成台獨教父。

李登輝從日本皇民轉為中國籍，當了共產黨後又當國民黨員，並成功進身成為最高領導，其後再一手扶植起主張台獨的綠黨。一個人怎可能當幾十年變色龍，而且成功上位？難道整個蛻變過程都不現真身？還是變色龍才是真身？這樣的背景有何方法逃過當時台灣的特務頭子谷正文的審查，後來成為國民黨最高領導人？