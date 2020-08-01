本港疫情嚴峻，已連續十日單日確診個案破百，單靠公院根本無法接收這麼多的患者，這個時候港府是否有必要與私院合作，倣效過去流感高峰期向私院買位，將非新冠肺炎但需住院的公院病人移往私院，以騰空更多床位用於治療新冠患者？惟別說港府無意這樣做，私院更是關人個關，反而多間私院忙不迭劃清界線，規定住院病人入院前必須接受新冠病毒檢測，陰性才准入院。

其實，許多私院獲批地契時，都列明必須提供起碼兩成平價床位，收費與公院看齊，惟審計署及申訴專員公署調查後均發現，這些床位空置率奇高，衞生署過去甚至辯稱不知有這些床位存在。須知道，這些床位並非私院良心發現提供的，而是它們以非牟利組織註冊而獲稅務優惠，即使其利潤數以億元計，賺個盆滿缽滿，一樣有諸多稅務豁免，在地契列明提供平價床位，不過是履行社會責任而已。

然而人們看見的是，私院唯錢是尚，一方面收費愈來愈高，另一方面社會責任愈來愈小，反而有着數即攞盡，像那所全港首屈一指的名牌私院，在保就業計劃中領取了逾八千萬元，全港十多所私院，最少四所有申請保就業計劃。當然，這是港府的救市措施，只要符合條件便可申請，但在疫症肆虐之際，私院卻彷彿沒有責任一般，不僅不願為抗疫出一分力，反而篩選入院病人，美其名曰保障病人及醫護人員健康，但作為醫療機構，這種劃清界線的舉動實在令人心裏不舒服。

時代在變，過去許多高尚的核心價值早就蕩然無存。醫者父母心、希波克拉底誓言，今日能遵守並奉行的本港醫護買少見少。反觀內地，在疫情最危急期間，全國醫護人員真正做到一方有難、八方支援。有人認為這是舉國體制的好處，也有人認為內地醫護在舉國體制下無得揀。姑勿論如何，不爭的事實是內地疫情迅速受控，香港卻仍在泥沼不能自拔。