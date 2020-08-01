國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，在我心目中算是抗疫戰線上的高人，功力深不可測。記得在今年一月二十八日，其時新冠肺炎疫情的蔓延速度如水銀瀉地，後果難料。鍾醫師卻是藝高人膽大，斷言全國疫情會在七至十日內見頂，及後將逐步回落。

我聽到後將信將疑，望着日曆，時間一天一天過去。到了二月四日，全國的新增病例約三千八百人，由翌日起，便開始逐天下降。由一月二十八日數至二月四日，剛巧是七天，不由得我不佩服鍾南山的見事之明，舉目全球，也是罕見其匹。

近日，香港的新冠肺炎疫情急速惡化，鍾醫師罕有地為特區的防疫工作提出建言。在電視上看到這則新聞，我慌忙屏息靜聽。心情大抵就像在螢幕上突然見到武當真人張三豐出現，說要指導世人如何修煉太極拳。那一刻，你幾乎想將椅子搬到電視機前面的一尺，生怕聽漏一個字。

好小心地聽完鍾大師一番開示，我的心情卻是有點奇怪，說獲益不全是獲益，說失望不全是失望，那叫做糾結吧。情形就像張真人跟你說，想將太極拳練到能攻、能守、能健體不難，只消由今天起，每日站樁三個時辰，再挑一百桶水，然後開始練拳，就能水到渠成。你聽了只能回答說：「老師傅呀，您說的我都知道，但看我這料子，能達到您的所謂基本要求嗎？」

鍾南山建議香港馬上開展全民檢疫，這措施固然是好，但即使每一千人之中只驗出一人帶有病毒，那便是七千五百人；要是每五百人之中驗出一人，那是一萬五千人。這批人要進醫院還是不要？

目前香港病床不足，有一百多個確診者尚且未能進院。要是有一萬多個病人無法入院就醫，到時候豈不是更群情洶湧。香港這部書嘛，委實特別難唸。