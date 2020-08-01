庸官施政，率性而為卻美其名曰「張弛有道」，一張一弛下，朝令夕改，贏得天怒人怨，飲食業界怒轟「港府施政如玩泥沙」，全日禁堂食不但令工人搵地方用膳困難，加上天氣酷熱又雷暴警告，市民甚至有冒食飯盒驚畀雷劈之災，而有躲進公廁「如廁撈飯」，睇見就心酸，比戰亂走難圖更不堪！

依家確診個案日日三位數，死亡人數亦直線上升，庸官知驚，唔知又有乜加辣措施？老朽對呢個庸碌無能嘅管治班子，從不敢寄予厚望，皆因佢哋明明錯到離罩，依然死不悔改，自己施政無能，靠害無辜市民和食肆經營者，死都唔肯誠心講句「對唔住」，鞠躬道個歉！食衞局局長陳肇始既然承認播毒源頭來自豁免檢疫人士，即係冇封好關，以「牛棚困貓」阻塞漏洞，衰咗都係大耍官腔「會嚴肅跟進」！林鄭嗰句「官到無求膽自大」唔通係一眾廢官嘅座右銘？如果唔係，做錯事講句對不起，幼稚園學生都識喇！

有論者指政府抗疫如黃綠醫生亂咁開刀，呢度開一刀，哎呀唔啱；嗰度開一刀，哎呀又唔啱；最後插中心臟，死咗！呢個比喻精彩，庸官碌碌無能，做手術猶如童子操刀，旁觀者睇見一張一弛下，揮刀如醉酒佬，我舞影零亂，唔插中心臟，都嚇死咗啦！

無靈魂廢官全面禁止堂食好快就跪低！之不過，除了玩殘打工仔，又因禁堂食，外賣垃圾激增，破壞環境，清潔工人做到氣咳！至於飲食業，自疫情以來，唔執笠嘅都吊緊鹽水，業界指整體生意額按月大跌七成，料全行七月損失高達七十億元生意額；等如趕盡殺絕！部分獲保就業資助嘅僱主更考慮退回金額，因政府加辣五時花六時變，根本無所適從，長痛不如短痛，索性執咗佢冇咁傷神！依老朽看，庸官嘅一張一弛，根本就如被劏肚嘅鯇魚，魚鰓在砧板張弛有道地一開一合，等死！