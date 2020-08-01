本港第三波疫情在七月創下高峰，特區政府慌失失抗疫，鬧出全面禁堂食釀眾多打工仔搵食災難之後，兩天已要急急收回全日禁堂食令。政府固然被千夫所指，但專家不專、輕率妄言也要負上大責任！當美國總統特朗普埋怨美國人為何不喜歡他，而喜歡福奇（美國過敏與感染疾病中心主管）時，香港的專家是否亦該反省一下，為何港人不願信專家了？

香港的累計個案已突破三千宗大關，確診案例在短短一個月內躍升一倍，增幅實在驚人。各方憂心疫情發展，提出各種防疫建議，專家之言可謂滿天飛。本來政府官員應從長計議，細心思索，但有些專家出言挾棍帶棒、令官員承受專業壓力及民意壓力，專家不同政客，政府官員亦格外看重幾分。

可是，防疫措施攸關萬千人生計，醫學專家或對病毒傳播途徑十分專業，但對社會、商業及民生運作卻不了解，象牙塔的人怎懂得人間煙火氣？於是打工仔被押上防疫快車，成為防疫犧牲品。

這裏不是要清算專家，但常聞本港專業界有香港防疫措施太鬆一說，因自年初以來，香港沒有封城封境，商業活動沒停，有超過二百五十萬打工仔的工作根本沒有停止！但專家們想過嗎？全世界有幾個國家及地區的人民比香港人更自動自覺戴口罩？即使三十五、六度高溫下，戶外戶內的打工仔一邊戴口罩、一邊手不停地工作。又有多少國家及地區的人們，對政府出台的防疫措施幾無怨言地配合、配合再配合？當香港人含辛茹苦地努力，抵擋了第一波及第二波疫情後，卻在第三波疫情來襲時，被專家及官員祭出反智的全面禁堂食令，逼得有人跪地開餐、有人如乞丐般路邊捧食，這一幅幅令人心酸的畫面，始作俑的官員、專家不該問責嗎？政府已捱萬千罵名，糾錯跪撤全面禁堂食令。專家呢？你們欠港人一個道歉、一個公道的反省吧！