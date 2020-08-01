中國有一句千古流傳的成語：「何不食肉糜？」諷刺帝王侯爵等上位者，不知民間疾苦，不理人民死活，橫徵暴斂，貪得無厭。老百姓飽受飢寒交迫，賣兒鬻女，皇帝還對人民說何不食多些肉，真是入骨入眉的辛辣諷刺。

香港本周也上演了「何不食飯盒」的「何不食肉糜」現代版。特區政府為進一步限制人群聚集，以遏止新冠肺炎的傳播，加大收緊四項防疫措施。本來因應疫情第三波來勢洶洶加強防疫，無可厚非，可是對策卻出現脫離實際，不理實情，違反人道和衞生原則的做法，即在本周三開始完全禁止食肆堂食，一刀切只准外賣，結果在全港一面倒的輿論強烈反對下，只實行了約一天半時間後便跪低。政府宣布恢復准許早、午堂食，但限制每枱兩人。為甚麼說取消堂食是極端錯誤呢？

首先，全港三百多萬工作人口，約過半數從事室外工作，如運輸、物流、交通、快遞、建築、外勤……等分布百業的工種或職業，絕對沒有可能如文職工作般，有寫字樓提供室內及有空調的環境，可以讓他們購買了飯盒後，返回工作間進膳。政府一刀切粗疏的決定，完全不考慮、不照顧百多萬室外工作打工仔的食飯難。

再者，全港的街道和康文署的公園，以及街上各類無名的空間，如天橋底、樓梯底的場地，本已是塵土飛揚。自今年初爆發疫情以來，特區政府從未採取好像外國的防疫措施，進行全面徹底的洗街消毒，全覆蓋噴灑消毒藥水或消毒噴霧後，並定期定時進行防疫大消毒。換句話說，即全港室外地域，包括街道、公園等公共地方，都是未經過徹底的防疫消毒，是危險性和傳染性極高的地域，而「何不食飯盒」的政府高官竟然自我違反防疫衞生的嚴格要求，透過取消堂食，將百多萬打工仔趕到交叉感染風險極高的街道上，與各種病毒細菌同在下進食。沒櫈坐、沒水源洗手、沒地方解決大小二便，體力勞動工人渾身大汗沒有空調地方歇涼休息，如此不人道、不衞生，疫情風險更高。實施新法當天晚上，政府急忙宣布開放各區社區中心給公眾入內午飯補鑊，便是自打嘴巴，足證一刀切取消堂食的錯誤。

再者，百多萬打工仔午飯時間被迫到街頭巷尾食飯盒，呈現一片顛沛流離的「乞食」淒涼景象，有人跪地而食、有人撐傘而吞，更有人到廁所間隔的坐廁內進餐，更加不符合政府一點五米的規定保持距離。除了那些捷足先登佔據了獨立廁格或數級行人樓梯，可以坐下進食者之外，如此淒涼景象自本周三開始，在三十多度驟晴驟雨天氣之下，室外工作打工仔被迫好像乞丐般，踎街邊進食，真是香港作為國際金融中心的空前奇景！

政府收回一刀切取消堂食的錯誤措施，並不等於已吸取教訓，尚有三項加大防疫力度舉措未見下文：（一）立即加大檢測力度免費為全港市民檢疫；（二）立即對全港街道和公園進行防疫消毒；（三）立即在紅館和會展場地設立「方艙醫院」，加大救治力度。對此，政府若負責任的話，必須公開交代落實的時間表和路線圖。