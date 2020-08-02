神州觀察：貪官不死成套路　如何震懾後來人

陝西省原省委書記趙正永早前因秦嶺違建別墅等貪腐案倒台，並被查實以七億多元的受賄金額創下內地省部級官員貪腐之最，輿論嘩然之餘，亦對其是否會被判處死刑議論紛紛。日前天津市第一中級人民法院一審判處趙正永死緩，終令事件塵埃落定，卻也讓各界更加相信，貪官不死已成為內地反腐套路，或將激勵更多官場中人「前腐後繼」。

可以見到，趙正永在陝西官場浸淫十多年，為一己之私，在不同時期、不同職位上瘋狂斂財，毫無顧忌，期間更爆出多宗特大貪腐案，包括廣為人知的「千億礦權案」、秦嶺違建別墅案，群眾反應十分強烈。何況趙正永不僅大肆受賄，還結黨營私，公然違抗中央政令，置「六道聖旨」於不顧，嚴重破壞了陝西的政治生態和發展環境，被斥是可恥的政治兩面人、兩面派，十八大後不收斂、不收手，乃至十九大後仍然不知敬畏的腐敗典型。

如此一個巨貪大蠹，毫無原則底線之人，擱在封建社會恐亦難逃一死，甚至可能面臨被抄家滅族、千刀萬剮的下場，反而趙正永最終只被判了死緩，意味着極有可能保住性命，但就與當局此前種種措詞嚴厲的表態有所落差，所謂鐵腕反腐，卻在關鍵環節變得手軟。而這樣的操作近年似乎已形成套路，尤其自十八大以來，據指再無官員因貪腐問題被處死，就算山西呂梁前副市長張中生當初因受賄十億餘元判了死刑，至今還在「死刑覆核」當中，並未被執行。

按照當局的說法，趙正永違紀違法收受的財物均已追繳到位，其本人亦能如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，故原本的「論罪當誅」也就變成了網開一面、刀下留人，只是這個標準又該如何認定，究竟貪腐到怎樣程度才夠標準殺頭？像此前的雲南省委原書記白恩培貪了兩億多元，內蒙古自治區政法委原書記邢雲貪了四億多元，結果也都是死緩，如今七億多元還是死緩。眼看着貪官們的貪腐金額愈來愈大，最終都可因「幡然悔悟」被寬大處理，在高牆內「頤養天年」，讓那些蠅貪、蟻貪們又怎麼想？

不可否認，內地司法改革近年正努力與國際接軌，即所謂強調要保護人權，主張少殺慎殺，但也需具體情況具體對待。畢竟現時的反腐態勢仍然嚴峻，尤其對那些罪大惡極的貪官不能片面地只講人權，所作所為早已背叛了國家和人民，姑息就是養奸。況且真要談接軌，就該推行國際通行的官員財產申報制度，實施真正的官員問責制，而非有利於貪官的就接軌，不利於貪官的就講中國特色。「死緩優待」無疑是向所有官員傳達了一個極錯誤訊息，以後難保不會出現屢破貪腐紀錄現象。