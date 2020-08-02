世界視線：封殺華社交平台　華盛頓故技重施

內地手機應用程式抖音海外版「Tik Tok」被美國多個部門指控，涉嫌與中國政府情報機關分享資訊，引發安全疑慮。美國總統特朗普日前宣布，將採取行動封殺Tik Tok；另一方面，據美國媒體報道，特氏正計劃下令Tik Tok母公司、北京字節跳動科技有限公司拆售其擁有權，美國科技公司微軟正就收購Tik Tok一事展開談判。

對於美國當局「左手制裁，右手收購」的粗暴手法，內地網民反應激烈，有人引用《六國論》的名句：「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣」；更多網民則認為美國政府跟美資企業互相串通，政府打壓中國之餘，企業則可乘機打擊競爭對手，甚至坐享其成，認為是幾年前美國政府「肢解」法國科技龍頭企業阿爾斯通的翻版。

阿爾斯通是法國最重要的企業之一，有一個說法是，世界上每四個燈泡當中，就有一個燈泡的電力來自阿爾斯通的技術；該公司在能源領域方面擁有多個世界第一：包括在水電、核電站等方面，均處於世界領導地位。二○一三年，時任阿爾斯通國際銷售副總裁皮耶魯齊，被美國司法部拘捕，指控其公司涉及印尼一宗行賄案。

實情是美國行使了臭名昭著的司法「長臂管轄權」，指稱當年阿爾斯通在「行賄」過程中，通過美國的銀行匯入印尼官員的帳戶。當然，老美「醉翁之意不在酒」，美國當局向阿爾斯通公司課罰近八億美元，迫使對方變賣資產，最終美國通用電氣收購阿爾斯通旗下電力業務收場。

匹夫無罪，懷璧其罪。Tik Tok最初在美國拓展業務，包括臉書等美國科企完全不以為意，直至去年朱克伯格在一次內部會議上才不得不承認，Tik Tok是首家中國人運作並在全球擴展得不錯的消費者網絡產品。美國人在商業上鬥不過人家，就改用政治手段解決，對付盟友法國尚且簡單粗暴，對頭號敵人中國企業更不會客氣，亦再次證明中國企業走出海外，算的不僅是經濟帳，更是一筆政治帳。