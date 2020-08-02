功夫茶：同是押後選舉　英美何其虛偽

香港疫情嚴峻係不爭嘅事實，截至尋日已連續第十一日單日破百，且絕大多數為本地確診，而死亡人數更直線飆升，累計已超過三十人死亡！港府以疫情兇險，引用《緊急法》押後立法會選舉一年，都唔係冇道理嘅！

嗱！林鄭就話押後選舉係抗疫七個月以來「最艱難嘅決定」，又煞有介事指出着眼點「只有疫情，不涉政治」。講真，凡涉及選舉必政治化，尤其香港嘅政治生態如此畸形同撕裂，特區政府稍有風吹草動，必惹來反對派諸多詮釋，這是無可能改變嘅事實。

之不過，有研究亦指出，由二月二十一日至七月二十六日期間，至少六十八個國家或地區因疫情嚴峻而押後選舉，同時亦有至少四十九個國家或地區，繼續舉行選舉投票，其中至少三十一個國家和地區已舉行咗全國選舉或公民投票。是否如期選舉或因疫情而押後，並沒有甚麼主流意見，而係各國有各自難唸的經，自己執生最實際。

呢！美國總統特朗普早幾日都提出延遲今年十一月大選嘅可能性，佢喺社交網發文批評疫情期間郵寄投票不可靠，有機會帶來舞弊！有關言論立刻引來輿論嘩然及圍剿，共和黨黨友更紛紛割席，該黨參議院領袖麥康奈爾甚至表示：「就算經歷戰爭及經濟衰退，美國仍如期舉行大選！」特朗普想押後大選，必須經國會兩院多數議員批准，這根本難於上青天，講吓都有罪！

不過，西方向來雙重標準，特朗普自己都想押後大選，只是美國規例不容許，只好死死氣地褪軚辯稱「自己不希望押後大選」，政客信得過，豬乸會上樹，真係一啲都冇錯！隨後更透過白宮發言人指香港押後立法會選舉，係破壞香港賴以繁榮嘅民主進程及自由，係違背《中英聯合聲明》喎！阿哥，香港係中國嘅香港，基於疫情押後一年實無可厚非，正一吹皺一池春水，干卿底事？

英國喺三月都因應疫情而修例，以押後原定五月舉行嘅全國地方選舉一年。哈，點知英國竟然忍不住寂寞，外交部又發聲明指中國政府需令香港人民及世界釋疑，盡快舉行立法會選舉，唔應該以新冠肺炎疫情為藉口，進一步破壞香港嘅自治。美、英兩國，對香港押後選舉說三道四，充分反映其龍門亂搬和虛偽！

香港押後選舉有其必要，但正如有論者指出，既然押後，屆時報名又從頭來過，依家又何必多此一舉，硬要大搞跟民意作對嘅DQ騷？畀位「外國勢力」話係「政治打壓」！政府係都要搬舊大石砸自己腳咁戇居？古人說：安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。一眾庸官朽木，國家正多事之秋，唔該少懵炳一陣當幫忙喇！