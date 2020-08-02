九十七歲的李登輝歸西，蓋棺論定，他的頭上戴着四頂帽子，一是共產黨的叛徒；二是國民黨的叛徒；三是漢奸；四是「台獨教父」。李登輝的政治生涯和面相十分複雜，轉換幅度極大，他很會自保，很懂韜晦，很善偽裝，很能「審時度勢」，很有預謀，很會政治翻盤，這樣的政客，台灣政壇無人出其右也。

二戰「抗日戰爭」和「國共內戰」年代，大日本皇軍治下當警察家庭出身的李登輝被送到日本讀大學，故他自稱二十歲的時候是日本人。回台後參加了共產黨，後被叛徒出賣，自己也當了叛徒。國民黨要求這類「悔過匪諜」，定期到當地警署「匯報思想」、「報備行蹤」，李登輝表現很好。那時李登輝還遇到了一位國民黨「貴人」，不但幫他「脫罪」，還向當局推薦他赴美留學，成為「治國理政」的專才和精英。學成之後，又有「貴人」引介進入國府「專家治國」的行列，並入幕蔣經國班底，從此青雲直上，成了經國先生的接班人。

接班後，李登輝「換了個人似的」，從貌忠言謹變得面目常變、詭計多端，打倒了黨內政敵，大權獨攬。為了實現他的「首位民選總統」夢，他「吃裏扒外」，主動與謀求「台獨」的「黨外力量」、民進黨相勾結，以「民主選舉」為手段顛覆「中華民國」的政權根基，當上「民選總統」後再和民進黨相串通，分裂國民黨，削弱其選舉能力，助陳水扁當選上台，「藍天變綠地」，赤裸裸的出賣國民黨，出賣「中華民國」，為「台獨」打開執政大門。

之後，國民黨開除了李登輝，「他老人家」就乾脆撕掉畫皮，成立比民進黨「宣傳台獨主張更加有力」的「台聯黨」，為的是「幫助和監督」民進黨的陳水扁政府實現「法理台獨」，早日送終「中華民國」。

在李登輝有預謀的推動「台獨」期間，無數次的為日本侵佔台灣、殖民統治台灣大唱讚歌，「表示感謝」，還鼓吹「釣魚島屬於日本」，漢奸嘴臉奸到出汁也。