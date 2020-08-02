新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國情況尤其不堪，第二季經濟破天荒收縮近三成三，以致被稱為「史詩式崩潰」。面對前所未有的惡劣局面，特朗普政府束手無策，唯一板斧就是加速印鈔和發債。目前美國國債已逼近二十七萬億美元，聯儲局資產負債表也在短短兩個多月內由四萬多億美元飆升至七萬多億美元。因此形成一種強烈反差，一方面經濟嚴重萎縮，一方面貨幣供應氾濫，導致美元基礎愈發脆弱，貶值還是小事，美元霸權搖搖欲墜才是大事。

眾所周知，美國能夠稱霸世界，除了靠軍事霸權，也靠美元霸權。聯儲局只需二十四小時開動印鈔機，源源不絕地發行沒有任何內在價值的美元，便可以無中生有、無本萬利，掠奪全世界資源。所以，美國最擔心的就是其他國家「去美元化」。為了維護美元霸權，美國無所不用其極，甚至不惜發動戰爭，例如攻打伊拉克、利比亞和敍利亞等等，表面理由冠冕堂皇，其實就是因為這些石油輸出國曾使用非美元結算。

近年中國與俄羅斯、伊朗等國的貿易往來逐漸以其他貨幣結算，去美元化步伐加快，這正是美國最不想見到的事，也是美國全力打壓中國的主要原因。然而，中國畢竟不是伊拉克和利比亞，不可能被輕易壓垮。美國國務卿蓬佩奧揚言已做好結盟對抗中共的準備，恰恰證明美國無法單獨遏制中國，只能糾集附庸國一擁而上，但除了澳洲和加拿大等充當爛頭蟀，還有多少國家願意跟隨起舞，實在令人懷疑。

不管怎麼說，美國霸權衰落是歷史的必然，這場新冠肺炎世紀疫症只是加速衰落的「催化劑」而已。可以見到，美國瘋狂印鈔和發債，已引起全世界高度警惕，德國、法國、意大利等許多國家加緊將存放美國的黃金運回本國，正是全球央行去美元化的重要信號。歐洲國家對美國尚且疑慮重重，中國又有甚麼理由不加緊去美元化？